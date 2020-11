Por primera vez en la historia la Fiesta Nacional de la Frutilla será virtual

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ciudad de Coronda se prepara para celebrar una edición 2020 completamente distinta. La fiesta se podrá disfrutar por televisión abierta el próximo sábado 7 de noviembre. Artistas locales y la elección de la Reina serán parte de los atractivos principales.

El próximo 7 de noviembre, Coronda y la región vivirán su fiesta de una forma diferente. La pandemia de Covid-19 que afecta a la provincia y al país, trastocaron los planes originales de la organización, que a pesar de estos contratiempos organizó un evento que quedará en la memoria de todos.

Por primera vez en sus 61 ediciones la Fiesta Nacional de la Frutilla será totalmente virtual y podrá disfrutarse por televisión y a través de las redes sociales oficiales del evento. El intendente Ricardo Ramírez, habló con El Litoral sobre las características que tendrá la fiesta que a lo largo de los años se ha convertido en un clásico de cada mes de noviembre.

“Luego de una serie de charlas con la comisión organizadora decidimos llevar adelante la fiesta. Esta pandemia de Covid-19 que estamos viviendo no tiene que impedirnos realizar cosas. No podemos permitirnos postergar cosas, y por ello tomamos la decisión de seguir adelante esta edición que va a ser virtual. Será la primera en la historia con estas características, y será transmitida por distintos canales oficiales de la provincia y locales. Esto nos va a dar la posibilidad a llegar a distintos puntos del país y del mundo, dando a conocer todo lo que la ciudad de Coronda puede ofrecer”.

Ramírez confirmó que serán dos horas a pura emoción. “Se reflejará en una primera etapa las actividades que están relacionadas a la producción frutillera como por ejemplo: el despalillado, el embalado de la fruta, la industrialización de la frutilla, que estará acompañando de todo lo que tiene la ciudad. Va a ser algo muy lindo, esta primera experiencia que tuvimos en la elección de la Reina que no va a representar a Coronda en la ceremonia fue algo nuevo positivo”.

Además en el plano cultural los organizadores anunciaron la participación de las escuelas de danza y de artistas locales, entre ellos el corondino Gustavo Arolfo como figura central quien estará dando un mensaje muy importante. “También habrá participación de los medios locales, esto le va a dar un alcance lindo. Aprovecho a través de El Litoral a invitar a la gente a que nos acompañe en las distintas plataformas y redes sociales a disfrutar de esta fiesta que será algo nuevo para nosotros, pero que va a ser muy emotiva y muy linda para toda la región”.

Hasta el momento se confirmaron 29 reinas aspirantes al cetro de Reina Nacional de la Frutilla, que representarán a distintas localidades del país, desde Chaco hasta la Patagonia.

Foto: Fernando Nicola

Ricardo Ramírez: “El sector frutillero es el más importante en la economía de la ciudad”

El intendente corondino manifestó que desde la Secretaría de la Producción se acompaña al productor y se trabaja en el fomento de la producción. “Necesitamos fortalecer y aumentar la producción de frutilla, porque es la economía más importante que tiene Coronda”.

Coronda se ha caracterizado a lo largo de su historia por la excelente producción de frutilla, y este año particular de pandemia, ese empuje de sus productores no ha mermado. Por el contrario la constante incorporación de tecnología y la apuesta productiva del productor frutillero permiten avizorar un futuro promisorio, pero es allí donde el Estado (municipal, provincial y principalmente nacional) deberán aunar esfuerzos para permitir que el sector económico más importante de la ciudad del departamento San Jerónimo crezca.

El intendente Ricardo Ramírez manifestó que la producción corondina de frutillas tuvo una campaña muy particular.

“Comenzamos primero complicados por el tema de la pandemia de Coronavirus que afectó y afecta actualmente a nuestro país y a la provincia. Dentro del sector se han hecho bien las cosas y se trabajo muchísimo con el protocolo desde el municipio acompañando en cada momento. Hoy estamos en prácticamente en un 70 % de la cosecha. La sequía de los últimos meses no ha causado muchos problemas, había muchos gastos por el riego, y además las altas temperaturas perjudicaban la fruta”.

El titular del Ejecutivo corondino señaló que todas las producciones a cielo abierto tiene sus riesgos. “En las última semanas se habían desarmado los macrotúneles y sacado todas las coberturas, por eso la tormenta que tuvimos hace un par de semanas (con la caída de piedras y mucho viento) han afectado fuertemente. A través de un relevamiento de la Secretaría de la Producción local fueron 26 las hectáreas perjudicadas por la última tormenta, sin dudas ese 30 o 40 % que no se pudo cosechar iba a estar destinado a la industria, dado que hay escasez de fruta porque hemos tenido problemas con los rindes debido a la sequía y a problemas con las plantas. Por ello desde el municipio y también como productor siempre estamos acompañando al sector más importante que tiene la ciudad de Coronda”.

Foto: Fernando Nicola

Una marca de la ciudad

Ramírez sostuvo que desde la Secretaría de la Producción se continuará acompañando a los productores e impulsando herramientas que permitan incrementar la producción.

“Es un sector que nos identifica y por ello como lo hemos hecho en en estos meses de gestión vamos a seguir apostando por este sector, porque estamos convencidos que es el sector más importante en la economía de la ciudad y tenemos que estar no solamente para acompañar si no también impulsando su crecimiento. Hoy las exportaciones son muy importantes hay que colaborar y abrirle el camino. Tenemos productores de primer nivel mundial tranqueras hacia adentro, podemos competir con los distintos puntos del país y también internacionalmente por la calidad del producto que se hace aquí en Coronda. Pero falta el acompañamiento al productor de tranqueras hacia afuera. En esta gestión en hemos incorporado la Secretaría de la Producción que trabaja mucho en el comercio exterior y está comprometida con el sector frutillero. Vamos a seguir trabajando lo largo de lo que resta del año y en los tres años que faltan de nuestra gestión para fortalecer y proyectar el aumento de la producción de la frutilla”.

Actualmente en Coronda hay 300 hectáreas dedicadas a la producción de frutilla. Desde el municipio tienen como objetivo apuntalar la producción y alcanzar en los próximos años las 400 hectáreas.

“No se trata sólo de una cuestión económica, sino de tema como por ejemplo la cuestión laboral que no se ha podido adaptar a estos tiempos. Lamentablemente no hemos podido encontrar una legislación que esté acorde al sector productivo, que sea fácil y accesible para que el productor no tenga que tener tantos inconvenientes para blanquear a una persona. Por ello vamos a trabajar en ese sentido. Hay una muy buena relación con la parte gremial, y seguimos en contacto permanente con los funcionarios provinciales para ver de qué manera podemos avanzar en una legislación acorde al sector frutillero”.

Foto: Fernado Nicola

Ramírez destacó que es necesario un crecimiento productivo debido a que el sector genera muchísima mano de obra.

“En un momento muy complicado a nivel país y provincia por los efectos que ha tenido el Coronavirus en la faz económica. Y a futuro va a estar más complicado aún. Yo creo que apostar a la producción y a las pequeñas industrias que generan fuente de trabajo genuina, es de la única manera que podemos salir de la situación en la que nos encontramos”.