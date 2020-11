Habilitaron nuevas redes de agua potable en la ciudad de Reconquista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.11.2020

Beneficará a 2.000 vecinos. El acto fue encabezado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; junto al presidente de Assa, Hugo Morzán, y el intendente municipal Enrique Vallejos.

El Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de Aguas Santafesinas SA (Assa), inauguró las nuevas redes de agua potable de los barrios Belgrano, Viar y Don Héctor de la ciudad de Reconquista. La obra representó una inversión de 10 millones de pesos. Días atrás se había sumado al servicio el barrio Center.

El acto fue encabezado por la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana; junto al presidente de Assa, Hugo Morzán, y el intendente municipal Enrique Vallejos.

Al respecto, Frana indicó “que es la tercera vez que vengo a Reconquista, en esta ocasión para inaugurar obras que tienen que ver con la dignidad de la gente, con la salud, porque la salud de la gente es mucho más importante que construir un hospital, es generar condiciones dignas con agua potable y cloacas. Respetar el derecho humano de acceso a los servicios públicos, porque tener servicios públicos es un derecho humano”.

“Como funcionaria del gobierno de Omar Perotti, y participando del gobierno de Alberto Fernández, me enorgullece saber que no importa si poner un caño bajo tierra no te de marketing político porque lo importante es que le des calidad de vida a la gente. Muchas veces estas obras tenían muchos atrasos porque no son las obras que generan visibilidad, marketing, son las obras que tienen que ver con el compromiso de los funcionarios y de los gobiernos”, resaltó la ministra.

Por último, Frana manifestó que “tenemos un fuerte compromiso, y la pandemia nos tiene que enseñar muchas cosas, y entre ellas a que la mezquindad política no sea un obstáculo para trabajar por la gente”.

Por su parte, Morzán dijo que “en este momento tan especial de pandemia, el agua es la barrera sanitaria contra el coronavirus. Nadie puede negar que es un derecho y es por eso que rápidamente decidimos avanzar en obras a través de convenios que se firmaron con el gobierno nacional”.

En este sentido, precisó que “en diez meses, en medio de la pandemia, con nuestro personal reducido producto de la necesidad de preservar su salud y cumpliendo los protocolos, creíamos que no íbamos a poder cumplir en tiempo y forma y sin embargo en 10 meses de gestión estamos inaugurando obras para la ciudad de Reconquista"; y concluyó destacando que "consideramos que el agua es más salud y es lo que debemos llevar a los vecinos”.

A su turno, el intendente de Reconquista, Amado Enrique Vallejos, precisó que es la “segunda etapa de obras inauguradas con la inversión que hizo la provincia"; y agradeció al "gobernador Omar Perotti, que a pesar de muchas dificultades, con nuestra ministra, con el presidente de ASSA, pudieron hacer realidad estas inversiones para las conexiones domiciliarias que necesitaba la gente para tener el servicio"; y ponderó que “también están empezando las obras de cloacas en barrio San Jerónimo del Rey, distrito I.T., Itatí, Santa Rosa, y Don Pepito. Creemos que estas obras son tan importantes como el agua potable. Cosas concretas que en menos de un año de gestión ya podemos ver”.

Nuevas redes

En los tres barrios incorporados al servicio de agua potable se ejecutaron 462 conexiones domiciliarias que benefician a cerca de 3.000 nuevos vecinos y vecinas con el servicio de agua potable. Se tendieron más de 700 metros de nuevas cañerías para vincular las nuevas redes a las existentes, incluyendo cinco válvulas de sectorización y nueve empalmes.

También se realizaron pruebas hidráulicas a lo largo de más de 8,7 kilómetros de las nuevas redes, y se realizó la limpieza y desinfección de las cañerías.

Las nuevas redes están incluidas en los trabajos para incorporar al servicio de agua potable a cuatro barrios con el objetivo de mejorar la calidad de vida de cerca de 5.000 vecinos.

De esta forma se completan los trabajos oportunamente comprometidos por esta gestión, ejecutados en los plazos previstos.