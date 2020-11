Vecinos de un asentamiento están preocupados por la estigmatización

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de familias que viven en la zona conocida como La Carbonilla, donde recientemente se registraron algunos incidentes violentos. Aseguran que hace 25 años que los vecinos se conocen entre todos y apuntaron contra una persona que vive del otro lado de la vía

En predios del ferrocarril ubicados detrás de la Estación Belgrano, entre las calles Pedro Ferré y Córdoba, se ubica un asentamiento de humildes viviendas. Varias familias construyeron ahí sus ranchitos de chapa hace décadas. “Hace 25 años que somos los mismos y nos conocemos entre todos”, señalan. En la ciudad se conoce a esa zona como La Carbonilla y no está claro si pertenece a barrio Siete Jefes o Candioti Norte. Allí viven unas 70 familias que luchan contra la estigmatización y están preocupadas por un vecino al que acusan de violento, entre otras cosas.

Carlos Castillo es albañil y conoce el lugar como pocos. “Queremos limpiar el nombre del barrio. Acá la gente se levanta a las 7 para trabajar, van a cortar el pasto. Se rompen el lomo para darle de comer a sus hijos. No es justo que se ensucie a las personas, que lo único que quieren es vivir tranquilas”, aseguró.

Días atrás, se conoció un violento episodio policial ocurrido en las inmediaciones. Sujetos dispararon en cercanías de un improvisado comedor comunitario contra el responsable del lugar, un hombre que dijo ser del Partido Comunista apodado “Wilson” y que reside del otro lado de la vía. En esa oportunidad, él apuntó contra una familia del asentamiento, habló de venta de drogas y complicidad policial.

La versión de los vecinos es diferente. Analía Figueredo hace 24 años que reside en el lugar. “Este hombre llegó hace siete u ocho años y comenzaron los problemas. Se quiere llevar a todos por delante. Anda drogado o tomado, a los gritos y con un machete en la mano. Se pasea desnudo a través del alambrado y acá está lleno de mujeres y criaturas. Hace unos días vino y adelante de todos nosotros se bajó los pantalones, y después le pidió a su pareja que le traiga el arma. Él es el único que anda armado, si no es con el machete es con una recortada”, contó.

La mujer también recordó un violento episodio anterior en el que este hombre le habría disparado a un joven menor de edad. “Vino la policía y tiró gas lacrimógeno, pero no adentro de su casa, sino afuera, porque todos los vecinos nos habíamos empezado a juntar”.

“El viernes de la semana pasada yo lo denuncié porque me manoseó. Ya me venía diciendo barbaridades y pasó con la moto y me tocó. Terminamos los dos en la comisaría. Ahí, él dijo de todo del barrio… que tenía tres títulos y que le daba de comer a la gente, que los chicos están maltratados y mugrientos… Me indigné porque no es verdad. Eso fue el viernes a la tarde”, relató.

Ese día, “Wilson” denunció que fue atacado a tiros. Algunos vecinos dicen que nunca escucharon detonaciones, otros aseguran que quienes abrieron fuego eran de otro barrio. “Queremos que esta persona se vaya. Desde que vino, no se puede estar tranquilo. Busca problemas. La vez que lo detuvieron gritaba y amenazaba, y se golpeó solo contra el patrullero para decir que la policía le había pegado y torturado. Ese día estaba re loco”.

“Nunca tuvimos problemas acá… en 25 años. Llegó él y comenzaron los tiroteos. Los que lo enfrentan son de otro barrio. Vienen porque él busca probolemas y cuando se ve atado al cuello lo primero que hace es meter a las criaturas de acá. Somos gente que trabajamos. Salimos a barrer una vereda y nuestros hijos van con nosotros. Vivimos de eso. Él anda diciendo que les da de comer a nuestros hijos, que les da cobijas, y ropa… Jamás nos dio nada ni queremos”, aseguró Delia Rosana Rotella, otra de las vecinas del lugar.

“Queremos que se vaya -agregó la mujer- y saque ese comedor. Pide para él y sus hijos. Nuestros chicos nunca comieron ahí, sino acá (señala un quincho con una mesa grande, donde prepara y entrega alimentos Mónica Ahuir, responsable del lugar de la Corriente Clasista y Combativa). La placita que él se acaparó al poner su comedor era nuestra. La hicimos nosotros, pero ahora no podemos ir más con nuestros hijos. Él corre a los chicos. Se apoderó del lugar. Un muchacho hizo un gimnasio ahí con algunos aparatos para enseñar boxeo a los jóvenes, dos veces por semana, pero él cerró todo con alambrado y dejó los aparatos adentro. No fueron más para no tener problema, eran chicos de la ‘iglesia’. Antes podíamos ir a sentarnos en la plaza, pero ahora no podemos ir más”.