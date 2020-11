https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.11.2020 - Última actualización - 13:32

13:27

Entonado por lo del jueves, Unión recibe a Racing

Hay que aprovechar el envión

El Tate pisó fuerte e hizo historia en Guayaquil. Ahora, no hay que perder el tren de la Copa de la Liga Profesional porque no admite "siestas". Después del empate con Arsenal, hay que buscar los tres puntos ante un Racing que llega urgido y convulsionado.

Nani y Leyes en primer plano y una imagen que Unión quiere repetir este domingo con fútbol en la avenida. Crédito: Gentileza Conmebol



Nani y Leyes en primer plano y una imagen que Unión quiere repetir este domingo con fútbol en la avenida. Crédito: Gentileza Conmebol

Entonado por lo del jueves, Unión recibe a Racing Hay que aprovechar el envión El Tate pisó fuerte e hizo historia en Guayaquil. Ahora, no hay que perder el tren de la Copa de la Liga Profesional porque no admite "siestas". Después del empate con Arsenal, hay que buscar los tres puntos ante un Racing que llega urgido y convulsionado. El Tate pisó fuerte e hizo historia en Guayaquil. Ahora, no hay que perder el tren de la Copa de la Liga Profesional porque no admite "siestas". Después del empate con Arsenal, hay que buscar los tres puntos ante un Racing que llega urgido y convulsionado.

Ganar y mucho más si se trata de visitante y en un partido tan importante y decisivo como fue el del jueves en Guayaquil, sirve para cambiar el semblante. Unión vive, desde el pitazo final de Hermosilla en el George Capwell, momentos de entusiasmo, alegría y motivación. Por eso, no sorprende que Azconzábal aproveche para ratificar a la mayor cantidad de jugadores que le respondieron en buena forma para dar vuelta la serie y dejar en el camino a Emelec en la Sudamericana. ¿El Cuqui Márquez?, podría plantearse como duda. Hizo uno de los goles más importantes de la historia de Unión, pidiéndole aquél penal en Guayaquil que fue decisivo y que debía patear Carabajal, pero más allá de que tenga muchas ganas de jugar, por allí el Vasco no lo apura todavía. ¿Blasi?, es el único, sin contar a Moyano -con desgaste diferente por ser arquero- que jugó los tres partidos. ¿Y después?, quizás Carabajal mismo pueda plantear alguna duda en cuanto a su titularidad, pero no por haber jugado mal (todo lo contrario), sino porque viene de hacerlo el domingo y el jueves. Se puede gastar a cuenta de que tanto Moyano, como quizás Vera, Nani, Corvalán, Leyes, Cañete, Cabrera y Troyansky estarán entre los once titulares que pondrá el Vasco para buscar un buen resultado ante Racing en esta Copa de la Liga Profesional que no ofrece respiros. Unión integra una zona en la que ya quedó eliminado Atlético Tucumán -próximo rival- de la Sudamericana y pondrá todas las fichas a este torneo. Arsenal no es para descartar y Racing, que está en la Libertadores, tiene la obligación como todo grande de pelear en todos los frentes. Tenés que leer Se confirmaron los días y horarios de los octavos de final de la Copa Sudamericana Unión volverá a jugar el 24 por la Sudamericana, por eso aprovechará este partido y el que viene (viernes en Tucumán ante Atlético) para ir con todo lo mejor que el Vasco puede y quiere poner en cancha para no perder ese terreno que no se puede perder. Precisamente, detrás de eso irá Racing, que cayó por goleada y como local en el primer partido, ante los tucumanos. Por el lado del convulsionado Racing, Cristaldo lidió con una lesión muscular en un isquiotibial que le provocó varias idas y vueltas, hasta que logró superarla luego de una larga etapa de tareas específicas. Y por primera vez desde que volvió el fútbol (tras la suspensión por la pandemia), el delantero de nuevo estará en una cancha. Será como titular ante Unión. Cristaldo jugó por última vez el 15 de marzo de este año, cuando Racing le ganó 4-3 a Aldosivi por la Copa de la Superliga que luego se dio por terminada cuando se desató el coronavirus. En cuanto a la Liga local, su antecedente más inmediato data del 9 de ese mes, en el triunfo por 2-1 sobre Estudiantes, en La Plata. Ese día hizo un gol (el otro lo anotó Héctor Fértoli) y así llegó a un total de 10 desde que defiende la casaca de la Academia, entre certamen doméstico y copas. El atacante formará de nuevo dupla con Lisandro López y esto supone que a Licha puede favorecerlo para no quedar tan solo en el área, poder asociarse con él y aprovechar los espacios que pueda generarle el ex Vélez. "Churry seguramente las va a correr a todos. Confiamos en cada jugador que le toca entrar, como en su caso. Va a poder sumar sus primeros minutos en mucho tiempo", dijo Beccacece sobre el hombre que encaja bien en su idea de despliegue y agresividad en la presión alta. Formaciones Unión: Moyano; Vera, Blasi o Galván, Nani, Corvalán; Cañete, Leyes, Nardoni o Carabajal; Cabrera, García o Márquez, Troyansky. D.T.: Juan Manuel Azconzábal. Racing: Arias; Pillud, Domínguez, Sigali, Mena; Solari, Miranda, Rojas; Cristaldo, L. López, Fértoli. D.T.: Sebastián Beccacece. Cancha: Unión. Arbitro: Jorge Baliño. Hora: 18.45. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa