https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 07.11.2020 - Última actualización - 16:34

16:32

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el estreno.

Cuenta regresiva Estrenamos "Colón, una pasión sin fronteras": cómo comprar la entrada y cómo verlo desde casa El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el estreno. El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, y el apoyo de Banco Bica y Uxell Pinturas, te invitan a ver un documental único con imágenes inéditas de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Guía rápida para adquirir tu código y cómo ver el estreno.

El Litoral y CYD Litoral en coproducción con Arcadia, te invitan a ver “Colón, una pasión sin fronteras”, un documental único de la movilización de hinchas más grande de la historia y testimonios de muchos de sus protagonistas. Un homenaje de El Litoral, a los 40 mil sabaleros que continuaron la leyenda en Paraguay. Es una cita impostergable, para volver a verse, para revivir aquella fiesta rojinegra, para emocionarse como aquel día y ser parte de un hecho sin igual.



Una vez que se inscribieron y realizaron la compra del ticket (acceso) correspondiente, recibirán un mail confirmando la operación (compra) con el link de acceso, donde solo, poniendo el código (ticket/acceso) enviado se podrá ingresar a la sala y ver el documental.



Si tenes el código, el documental podrá ser visto en la plataforma de TICKET HOY STREAMING LIVE https://bue.tickethoy.com/live-access/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming/live/298845



Si aun no tenes tu entrada para el estreno o quéres verlo durante la semanas tenes que ingresar a https://bue.tickethoy.com/entradas-experiencia/colon-una-pasion-sin-fronteras-en-streaming para adquirir los tickets.

Algunas cosas a saber

1. Una vez ingresado el ticket ya no se podrá reutilizar ni reenviar. Un ticket=1ingreso

2. Para los que no puedan ingresar a horario, no será inconveniente, pues al ser un documental ON DEMAND (no es en vivo), sea cual sea la hora o el día que ingrese lo podrá ver desde el inicio, pudiendo detener, retroceder o avanzar según la tecnología que posea.

3. El documental quedará alojado en la plataforma durante una semana más post estreno, es decir que después del día 08/11 , y durante una semana, comprando el ticket se podrá ver cualquier día y en cualquier horario.

4. Para aquellos usuarios q posean misma marca de Smart TV que de celular (ej: Samsung) utilizando la aplicación Smart View, podrán hacer espejo con el TV.

5. Para los que el celular y el TV son de distintas marcas, la aplicación para hacer espejo es Screen Mirrow (sistema Android) y AirPlay (Apple)





Recordamos que “COLON, una pasión sin fronteras” es un documental de producción privada con acceso pay per view, sin ninguna relación con los festejos que realizará el CLUB COLON DE SANTA FE y que se emitirán por Telefe Santa Fe.