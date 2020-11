Líderes del mundo felicitaron a Biden por su triunfo

Mandatarios de distintos países felicitaron hoy al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pese a las denuncias de "fraude" que hizo el actual jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.

Tras conocerse el triunfo del demócrata, varios jefes de Estados enviaron sus mensajes al sucesor del magnate a través de las redes sociales.

"Los estadounidenses han elegido a su presidente. Felicitaciones, Joe Biden y Kamala Harris. Tenemos mucho que hacer para superar los desafíos actuales. ¡Vamos a trabajar juntos!", escribió el presidente francés, Emmanuel Macron.

The Americans have chosen their President. Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris ! We have a lot to do to overcome today’s challenges. Let's work together!

En tanto, el primer ministro británico, Boris Johnson, manifestó: "Felicitaciones a Joe Biden por su elección como presidente de los Estados Unidos y a Kamala Harris por su logro histórico. Los Estados Unidos son nuestro aliado más importante y espero trabajar estrechamente juntos en nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad".

A su vez, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, destacó los históricos vínculos entre ambos países y añadió: "Espero trabajar con el presidente electo Biden, la vicepresidente electa Harris, su administración y el Congreso de los Estados Unidos mientras abordamos juntos los mayores desafíos del mundo".

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both.