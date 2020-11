El Leeds volvió a perder por goleada

El Leeds de Marcelo Bielsa volvió a caer por goleada en la Premier League, esta vez en su visita al estadio del Crystal Palace por 4 a 1, en el marco de la octava fecha del certamen.

En tanto, Manchester United superó al Everton por 3 a 1, con un gol del uruguayo Edinson Cavani.

La jornada de sábado de la Premier League se completará más tarde con los duelos entre Chelsea-Sheffield United y West Ham- Fulham.

💬 Marcelo gives his verdict on our clash at Selhurst Park pic.twitter.com/ruTKi2YtJS