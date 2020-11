La empresa china Galactic Energy puso en órbita un nuevo "Apocalipsis"

El cohete portador de desarrollo propio Ceres-1 envió un satélite Apocalypse-11 a la órbita heliosincrónica (SSO, por sus siglas en inglés) a 500 kilómetros. Galactic Energy se convirtió en la primera empresa privada china en alcanzar esa altitud, informa el diario Global Times.

Named Ceres-1, the self-developed carrier rocket sent an Apocalypse-11 satellite to the 500-kilometer sun-synchronous orbit (SSO), and Galactic Energy became the first Chinese private firm to reach that altitude.