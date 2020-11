"Yo gané las elecciones": Trump sigue sin reconocer la victoria electoral de Joe Biden

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desconoció la victoria electoral del demócrata Joe Biden y reforzó su denuncia de fraude: "YO GANÉ LAS ELECCIONES", sentenció en otro provocador mensaje que difundió por Twitter.

"LOS OBSERVADORES NO FUERON PERMITIDOS EN LAS SALAS DE CONTAR. GANÉ LAS ELECCIONES, OBTUVE 71.000.000 DE VOTOS LEGALES. SUCEDIERON COSAS MALAS QUE NUESTROS OBSERVADORES NO PUDIERON VER. NUNCA OCURRIÓ ANTES. ¡MILLONES DE BOLETAS POR CORREO SE ENVIARON A PERSONAS QUE NUNCA LAS PIDIERON!", escribió en mayúsculas, casi gritando en esa red social, que por su parte intervino la publicación que aclara que "esta acusación fraude electoral es cuestionada (en inglés: "This claim about election fraud is disputed)".

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM!