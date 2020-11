Defendieron a Unión hasta en los tiempos de los autitos a pedales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se conocieron hace 60 años y tuvieron una identificación plena con el club, por más que el "Patón" haya arrancado en Gimnasia. Fueron referentes en los '70 y eso les trajo problemas. Jugaron el Regional y ascendieron en el '74. Toyé jugó en aquella remontada con Newell's en el Viejo Gasómetro y manejaba el fútbol el día del partido con Banfield, cuando Colón peleaba el ascenso.

-¿Así que 60 años de amistad?

¡Claro...! ¿Sabés cómo nos conocimos?... Teníamos 10 o 12 años y corríamos en los autitos a pedales para Unión. (Toyé)

-¿En serio?

-Si... Yo jugaba en Gimnasia de Ciudadela, con Altamiranda, Méndez, Mártire, el Cabezón Correa, D'Amato, el zurdo Velázquez que luego fue a Colón, Viñas, Maqueda... ¡Un cuadrazo!... ¡Y ellos, mejor todavía! (Rossi)

-Yo jugaba con Silguero, el hermano de Forti, Escalante, el Conejo Delbianco, Bravo, Yabo... El Patón jugaba en una división más grande, pero en aquél tiempo iba de a dos años, nos enfrentábamos. (Toyé)

-¡A nosotros nos pagaban en Gimnasia! (Rossi).

-Mirá, a la semana siguiente del 4 a 3 con Newell's, en cancha de San Lorenzo, ese famoso partido del '69, Unión jugaba la final con Gimnasia por la Liga. El Pato Rossi, que era el técnico, nos pide a Silguero, Miño, Escalante, el Tola Scotta y yo para jugar. Le ganamos 4 a 1 o 4 a 2. (Toyé)

-Vos eras muy jovencito en ese entonces, César...

-Yo había debutado contra Newell's en el último partido del Metropolitano, antes del cuadrangular... Así que tenía dos o tres partidos en Primera. (Toyé).

-El día del 4 a 3 estaba en la cancha, yo vivía en la pensión de San Lorenzo con el Negro Doria. Cuando terminó el primer tiempo, el Negro Doria se fue porque hacía un frío bárbaro. Yo estaba atrás del arco donde Unión hizo casi todos los goles. Muchos se habían ido a ver a Monzón, que peleaba en el Luna... Y algunos se volvieron... Yo me quedé hasta lo último, llegué como a las 2 de la mañana a la pensión y el Negro Doria me pidió que le cuente todo. (Rossi).

-Quedamos empatados en el Metro con ellos, Gimnasia y Central... Gimnasia tenía un equipazo, jugamos en cancha de Racing y en los primeros 15 minutos ni veíamos la pelota... Le dieron un penal a Gimnasia y Garzón lo atajó. Les ganamos 3 a 0, atajaba el Loco Gatti en Gimnasia... Y jugamos la final con Newell's... Ibamos perdiendo 3 a 0 pero estábamos jugando bien, sólo que ellos hacían los goles... Se lesionó Figueroa y entró Miño. Adelante jugaban Avallay y Bezerra, que eran fenomenales... En el último minuto, 3 a 3 con gol de Pulcini... En el medio jugaba yo de 8, de 5 Lapalma y de 10 Morales y adelante Ciro Ocampo, el Tola Scotta y Anzarda, que era un jugadorazo y jugó lesionado porque no podíamos hacer cambios... En el suplementario se lo dimos vuelta. (Toyé).

Una tarde inolvidable de 1969, cuando un equipo de "pibes" del club le hizo un gran partido al Boca campeón de Di Stefano. De pie: Fredes, Toyé, Artucio, Garzón, Miño y Delbianco. Agachados: Silguero, Escalante, Cañete, el Torito Zuviría y Néstor Scotta.Foto: El Litoral

-Es increíble que ese partido se recuerde tanto, porque en definitiva sólo sirvió para que Unión pueda jugar el Nacional...

-Al otro día, demoramos 3 horas desde Coronda hasta acá cuando volvimos... Se llenó la cancha para recibirnos. No podía jugar ni Zanabria ni Pichón Vitale, entonces Abbas, que era el técnico, me dijo que no jugara en reserva porque iba a ir al banco... Me acuerdo que en la fecha anterior le habíamos ganado a River en reserva. Jugaban Merlo, Alonso... ¡Le metimos un baile bárbaro!... Entonces, Abbas me avisa que no iba a ir al banco, ¡sino que iba a jugar...! Me acuerdo que lo llamé a mi viejo y le dije que viniera a la cancha porque debutaba... Era ese partido de la última fecha con Newell's, antes de ese cuadrangular... El doctor Casabianca recuerdo que me dijo: "Pibe, te pido una sola cosa: jugá como lo hiciste el otro día con River"... Me daba vuelta, miraba el banco y estaban Pichón Vitale y Marito Zanabria... Cuando había un cambio me iba solo... (Toyé).

-Ustedes terminaron siendo referentes. En tu caso, Patón, eras el capitán en el '73 y el '74...

-Pasaron cosas... Mirá, a mi me gustan las cosas derechas, ni cagando a nadie, ni nada... Yo trabajaba en el banco en ese momento, tenía mi sueldo ahí y la verdad es que estaba muy bien, como después también lo estuve en el Tribunal de Cuentas, con gente a la que extraño mucho y le estoy agradecido... No eran malos dirigentes, pero no eran como Baldi... El único rescatable era Rabazzi... ¡Se metían en el armado del equipo! (Rossi).

-En el '74 estaba César Castagno de técnico, un tipo sensacional... Habíamos hecho una campaña bárbara en el primer torneo y clasificamos... Un día, me fueron a buscar y jugué con gripe y todo, volaba de la fiebre... El tema era que querían darle la oportunidad a los que habían traido de afuera y a algunos de acá como Mazzoni y Merlo que eran buenos jugadores, buenos muchachos... Lo echaron al técnico que había clasificado al equipo, lo trajeron a Faraone y se armó el lío con Corral... ¡Nos dijimos de todo! (Toyé).

- Baldi le llevaba una gran diferencia a Corral, a Veglia... Baldi vino a mi casa a hablar con mi papá para comprarme, porque mi viejo quería que vaya a San Lorenzo... Pero ahí estaban Calics, Albrecht y Sconfianza, se me iba a hacer muy difícil... Gimnasia de Ciudadela quería 1.800.000 pesos y él ofertó 1.000.0000... ¡En Gimnasia creían que tenían a Beckenbauer!... Pagó 1.500.000 pesos y me compró... Al principio, me costó jugar... Pero en el 73, era Escobar, Sanseverino o Silguero, Artucio o Miño, yo y Delbianco; en el medio estaban Fredes, Toyé y Zanabria y adelante estaba Vigo, Bonaveri, Luque, Salas, todos de Santa Fe... Y nosotros dos, con César, manejábamos el grupo y eso le molestaba a Corral... (Rossi)

-En pocos meses se van a cumplir 50 años de aquella asamblea que decidió la desafiliación, después del descenso del '70, para intentar la vuelta a la A a través del Regional...

-¿Querés saber qué pienso?... Fue el peor error de la historia de Unión... Teníamos un buen equipo, todos pibes, 20 años... Fue de no creer ese descenso del '70... La delantera era el Tola Scotta, Larguirucho Martínez, que fue a Real Madrid y el Torito Zuviría, que jugó en Barcelona... Los tres no hicieron los goles que hicieron al año siguiente... Hasta hoy me dan ganas de llorar ese clásico que perdimos con el gol de Motura... ¡Le pegamos un baile!... ¡Y los árbitros!... Ya con Colón nos "cocinaron" los árbitros... Teníamos a Maschio de técnico, hacía dos o tres años que había vuelto de Italia. Teníamos buzos para practicar, otro buzo para viajar y otro para concentrar. Todo lo había traido él... ¡Concentrábamos los jueves en Paraná o Diamante para jugar de local y viajábamos los viernes cuando jugábamos en Buenos Aires los domingos! (Toyé)

-A nosotros nos separaron del plantel, querían bajarnos el sueldo... En el 72, me acuerdo que teníamos un partido jodido contra Atlético Paraná, yo no jugué el de acá pero sí el de allá... Fue una guerra... Al otro día estaba lleno de moretones en la espalda de los gomerazos que nos tiraban... ¿Y en Concordia?... Eso fue tremendo, nos tiraron hasta un tiro... Me acuerdo que entramos a la cancha y siento que me meten una piña en la espalda, me doy vuelta y Can Can Ceballo me dice: "Seguí caminando, no te frenés que acá nos matan"... (Rossi).

-¿Cuándo estuvieron más cerca, en el '71 con Don Orione o en el '72 con Gimnasia de Mendoza?

-Con Don Orione allá íbamos ganando 2 a 0, tranquilos, y empezaron a tirarle de todo a Garzón... Lo asustaron... No había garantías, tiraban de todo. Nos ganaron 3 a 2... En Formosa también, nos hicieron la vida imposible y empatamos. (Rossi).

-Yo después de ese Regional, me fui con Fredes a Sportivo Belgrano de San Francisco a jugar la Liga Cordobesa, cuando en Belgrano jugaban la Pepona Reinaldi, Rivadero, Laciar; Talleres tenía un equipazo y en Instituto jugaban Saldaño, Ardiles, Kempes, Beltrán y Ceballos... Tremendo... Me acuerdo un día con Instituto, el Gringo Coletti lo marcaba a Kempes y no lo podía parar... ¡Mirá que el Gringo era una bestia!... Y lo echaron... De 2 había un muchacho, Jerez, que era de Chicago y le dije que yo iba de 6 y le pedí que lo marcara a Kempes... Perdíamos 2 a 0 y no sé cómo hicimos y le empatamos 2 a 2... Cuando volvimos a San Francisco nos estaban esperando con el camión de los bomberos para recorrer las calles de la ciudad... (Toyé).

-En el 72, con Gimnasia de Mendoza, yo me había desgarrado... Ibamos ganando cómodamente 4 a 1 y nos metieron un gol sobre el final en Santa Fe... Después me enteré de que ellos se habían ido de joda... Era un equipo impresionante, con Legrotaglie... En la revancha, lo abrazan a Febre en un córner y gol olímpico de Legrotaglie... Perdimos 3 a 0 y quedamos afuera... Fueron más vivos, no era solamente tener equipo, había otras cosas.

-¿Se fueron mal de Unión?

-Sí... En ese momento no entendí por qué... Me lo hicieron ver Pulcini y Artucio... El tema era Corral... Artucio era capitán y lo limpiaron, Pulcini igual. Y después me tocó a mí. (Rossi).

-Cuando Unión juega con Estudiantes de Buenos Aires el último partido de 1974, era 14 de diciembre y yo me casaba ese día, igual que Ramón Zanabria. El torneo se tendría que haber terminado antes, pero se atrasó. Entonces, le digo a Carmelo Faraone que si no me iba a tener en cuenta para jugar, que me dé la posibilidad de no viajar... Ya habíamos hecho las paces con Faraone por ese entonces... Luna de miel en el Riogrande y al otro día, cuando voy a pagar la cuenta, la había pagado Faraone... Fue su regalo de bodas... Yo estaba bien económicamente porque trabajaba en el banco, había ganado el premio del ascenso, así que me fui a Bariloche, regresé para fin de año y a principios de año me fui otra vez... Subí y bajé de los aviones como nunca en mi vida (risas).. Me citan para entrenar en enero del '75 y Baldi me pregunta qué quería hacer. Ahí le dije que no jugaba más. Me dejaron libre con el torneo empezado... Yo me retiré temprano...(Toyé).

-¿Ningún equipo te buscó?

-En el '69 jugamos contra Boca en cancha de Unión, todos del club contra un equipo que fue campeón con Di Stefano. Si no fui el mejor de la cancha, estuve ahí nomás, pero me echaron... Cap, técnico de River, había venido a ver el partido y se lo lleva a Silguero y a mí no me quieren dar a préstamo para ir a River... Me tocó el servicio militar y un Mayor, hincha de Independiente, me lleva. Estuve dos meses, a prueba. El medio era Pastoriza, Raimondo y Semenewicz, estaba Galván, Palomba, Bochini que ya alternaba y paraba conmigo en la pensión... Tenía 20 años... Independiente ofreció 3 millones de pesos, ¡pero Unión pidió 8!... "Te vamos a vender cuando seas Toyé, no Toyecito", me decían... Y yo seguía jugando, nunca me planté. Y otra vez fue con Maschio, cuando se fue a Racing y se lo llevó a Escalante... Antes de volver a Unión en el '73, me llevó Patronato a jugar un Regional... Le pedí el valor de un terreno grande... Me dijeron que sí... ¡En Unión nunca había visto esa plata!... (Toyé).

De pie, Juan Pablo Garzón. Agachados, Artucio y el Patón Rossi. Era el triángulo defensivo de Unión de esos tiempos de inicios de la década del ´70.Foto: El Litoral

-¿Cuál fue el momento más feliz?

-¿El mío?, el ascenso del '74, a pesar de que no terminé jugando... Mirá, yo fui siempre hincha de Unión, iba con mi papá de chiquito a la cancha. Pero cuando empecé a jugar, mi papá me decía que fuera humilde, buen compañero y me alertó que iba a tener sinsabores... Un día, mi papá no me dejó ir a jugar en Gimnasia porque andaba mal en la escuela, vino Grasso a mi casa a pedir por mí, pero no hubo caso... Yo lloré desde las 8 de la mañana de ese día... Mi viejo se fue a llorar a la esquina, pero se mantuvo en su postura... Yo siempre fui de frente en la vida... El día de la cena del ascenso, Veglia me miraba, mi mujer casi se larga a llorar... Pagué los platos rotos por ir de frente y por defender a mis compañeros (Rossi).

-El día del 4 a 3... Yo recién había cumplido 18 años... Y después, ganar clásicos y hacer goles en clásicos... Ah, y la gran tranquilidad es que debuté estando Unión en Primera y cuando me fui, Unión quedó en Primera.