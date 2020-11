https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la visión de Carlos Heller El impuesto a las grandes fortunas podría llegar al recinto en 2 ó 3 sesiones

El diputado nacional del Frente de Todos y presidente del Banco Credicoop, Carlos Heller, remarcó que el Impuesto a las Grandes Fortunas de su autoría en conjunto a Máximo Kirchner "estará en el orden del día" en "alguna de las próximas sesiones" de Diputados.

"Supongo que el proyecto del impuesto a las grandes ganancias estará en el orden del día en algunas de las próximas sesiones.

Me imagino que en las próximas dos o tres sesiones de la Cámara, el tema va a ir al recinto", sostuvo Heller en declaraciones a "El Gíglico", el programa de Mauro Viale en Radio Rivadavia.

Respecto a la ley de aborto legal, expresó: "Las leyes para salir no necesitan ser buenas. Necesitan los votos. Soy optimista de que el proyecto va a salir".

"El proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo era muy bueno, pero no se aprobó por el Senado. Por eso el tema no pasa por si es bueno o no, sino si alcanza los votos necesarios", indicó.

Por último, se refirió a la coyuntura económica y dijo que "lo único que generaría la devaluación es ajuste".

"No veo ninguna necesidad de que haya devaluación", concluyó Heller.

Castro le pega a Massa

La ex embajadora argentina en Venezuela, Alicia Castro, aseguró que en el oficialismo "se está mirando demasiado la opinión de la oposición" y responsabilizó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, por el cajoneo del proyecto de Impuesto a las Grandes Fortunas.

"En general se está mirando demasiado la opinión de la oposición. Es momento de no mirar la tapa de los diarios y mirar al pueblo", aseguró Castro en declaraciones a "El Gíglico", el programa de Mauro Viale en Radio Rivadavia.

Asimismo, la diplomática cercana a Cristina Kirchner que recientemente renunció a asumir la embajada argentina en Rusia, consideró que el país está "en una gran crisis política y social" y remarcó que "es penoso" lo que está pasando.

También manifestó que "hay que poner impuestos a las actividades beneficiadas en la pandemia, como el comercio electrónico" y "terminar con los paraísos fiscales".

"Le estamos dando ATP a multinacionales que pueden pagar los sueldos", expresó respecto al programa de asistencia del Gobierno para abonar salarios.

Por último, se refirió al Impuesto a las Grandes Fortunas: "Hay que preguntarle a Sergio Massa el motivo por el que no se avanzó con el tributo".

Sin vacaciones

La Cámara de Diputados no detendrá su marcha el próximo 30 de noviembre cuando finalice el período de sesiones ordinarias y seguirá trabajando sin interrupciones todo el verano, con una agenda nutrida de proyectos.

Con el interrogante sobre qué sucederá con el proyecto de ley de aborto legal y el varias veces postergado aporte a las grandes fortunas, el oficialismo necesita aprobar antes de fin de año el nuevo índice de movilidad jubilatoria, que reemplazará a la suspendida fórmula de Cambiemos.

Según anticipó la comisión especial mixta en un minucioso informe, la propuesta es regresar al sistema kirchnerista que rigió entre 2008 y 2015, que calculaba las actualizaciones de los haberes a partir de un promedio entre la recaudación y el índice de variación salarial.