Eta tocó tierra en Florida con inundaciones y fuertes vientos

La tormenta tropical Eta golpeaba Florida la noche del domingo y puede convertirse en huracán de categoría 1 al tocar tierra estadounidense, donde sus lluvias torrenciales y fuertes vientos producían cortes de electricidad tras azotar Cuba.

Eta abandonó Cuba en la mañana del domingo y salió al Atlántico rumbo al sur de Estados Unidos sin haber dejado víctimas en la isla, tras un paso destructivo por Centroamérica.

A las 22H00 locales (04H00 CET del lunes), la tormenta soplaba con vientos máximos sostenidos de 100 km/hora y se encontraba 130 km al este de Key West, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami.

We’ve had a bit of rain today in Fort Lauderdale ... just a bit ... #Eta pic.twitter.com/bplCv7rHUU

Calles inundadas

Imágenes de televisión mostraban las calles inundadas en todo el sur de Florida mientras decenas de miles de clientes experimentaban cortes temporales de electricidad, según la compañía local Florida Power & Light.

Eta podría intensificarse en huracán de categoría 1 --con vientos de entre 119 y 153 km/h-- durante su paso por la península floridana.

"Se pronostica un fortalecimiento adicional durante el próximo día y se espera que Eta se convierta en huracán a medida que se acerque o esté sobre los Cayos de Florida, entre esta noche y la mañana del lunes", escribió el NHC.

Todo el sur de Florida estaba en la noche bajo advertencias o avisos de huracán, incluyendo Miami y Fort Lauderdale.

Downtown Miami currently. Was hearing a horrible whipping sound and realized wind gusts ripped the canvas art piece off the X Miami building. Stay safe out there y’all #FLwx #Eta pic.twitter.com/qhVy0iGlnL