Iliana Calabró se convirtió en la quinta eliminada de Masterchef Celebrity

La actriz dejó el certamen tras una compleja gala en la que el jurado tuvo muchas dificultades para decidir.

Este domingo, la quinta gala de eliminación de MasterChef dejó afuera a Iliana Calabró, una de las candidatas a ganar el certamen que falló en una compleja prueba de repostería. A instancias de Damián Betular, los participantes debieron preparar un croquembouche, y muchos de ellos lo lograron con la excepción de la actriz y su colega Boy Olmi.

Molesto por la desprolijidad de todas las cocinas, Betular comentó: "Viendo sus mesas, nadie lo logró. Entonces, vamos a evaluar lo que pudieron hacer y no lo que debieron hacer". Tras esa aclaración, llamó al Turco para probar su plato. Con relleno de crema pastelera a la que combinó con chocolate, el deportista logró la aprobación del jurado, y Dolli fue quien más lo felicitó.

Sofía Pachano reconoció las dificultades, aunque los resultados fueron también muy favorables. En la vereda opuesta, Boy no llegó a entusiasmar a los especialistas, y Dolli le aconsejó: "Te vi muy alterado, pero lo peor que pudiste hacer fue escuchar al gallinero de arriba todo el tiempo, en lugar de leer la receta. Sos un tipo riguroso, y si hubieses seguido los pasos y las indicaciones que te dimos, estoy segura de que hubieras superado mejor la prueba".

Uno de los que más sufrió el desafío fue Fede Bal, que también se encontró con muchas dificultades con sus profiteroles. Sin embargo, en la devolución recibió palabras de aliento. Lo mismo fue para Natalie Pérez, quien fue aplaudida por los especialistas, y Dolli recalcó: "Rescato tu buena onda, tu humor en la cocina, la energía que tenés; y la crema que está muy rica". Ante esas palabras, Natalie no pudo contener sus lágrimas de emoción.

Como ella, Cristian Sancho hacía su debut en una gala de eliminación y también sorprendió a los jurados. Si bien reconoció que era la primera vez que cocinaba algo dulce, Donato se mostró gratamente sorprendido por el resultado: "El profiterol tuvo lo crujiente en la boca. Todo lo que pedimos, está ahí".

Menos complacidos se mostraron los chefs con el plato de Iliana Calabró, que les supuso una decepción, y sobre el que Dolli opinó: "Este resultado me descoloca. Me tocó el de queso crema con chocolate. No lograste un relleno rico para el profiterol, estabas demasiado desenfocada". Por su parte, Donato concluyó: "Todavía tengo un sabor amargo en la boca".

Finalmente, Donato de Santis le dio la mala noticia a Iliana, que ya se esperaba una decisión de ese tipo tras pasar por varias galas al filo de la eliminación. "Fue muy lindo estar acá porque amo cocinar. Quizá no estoy preparada para la presión de este certamen. Me encanta agasajar a mis seres queridos, he investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros...", dijo la actriz, generando lágrimas en algunos de los allí presentes.

"Los voy a extrañar porque me sacaron de mi casa, en la que estoy sola (...) y creo que todo eso es lo que hizo que le pusiera mucha presión a esto y eso me jugó en contra", agregó Iliana antes de dejar su delantal. "Vos has sido nuestra Sofía Loren en este certamen", le señaló De Santis, comparándola con la gran diva italiana.