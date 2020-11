https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ahora como radioteatro, la novela gráfica de Oesterheld y Solano López llega a las redes de la mano del Ateneo Néstor Kirchner de San Isidro.

RADIOTEATRO Empieza a emitirse una versión sonora de "El Eternauta"

Héctor Puyo / Télam

La novela gráfica "El Eternauta", escrita por Héctor Germán Oesterheld y dibujada por Francisco Solano López entre 1957 y 1959, tomada como una metáfora de la realidad argentina, fue transformada en radioteatro por jóvenes del Ateneo Néstor Kirchner del municipio de San Isidro, cuyos más de 30 capítulos comenzaron a emitirse desde ayer a través de los canales de YouTube, Instagram y Facebook de la organización.



"La idea nace en base a la necesidad de poder contenernos entre compañeres en medio de esta pandemia", expresó Rocío Mendes, coordinadora general del proyecto en diálogo a distancia con Télam, quien señaló que "el rubro de actuación fue uno de los más afectados entre tantos otros, de esta forma intentamos planificar la esperanza para cuando esto termine y mientras tanto brindarle entretenimiento a otres".



Télam: ¿"El Eternauta" es un proyecto con proyección o nació en forma aleatoria?



Rocío Mendes: En una primera instancia comenzamos entre compañeres a buscar la forma de conectarnos y seguir militando; entre varias ideas surgió hacer un radioteatro y lo primero que se propuso fue hacer cuentos cortos de Alejandro Dolina, pero a los pocos días una compañera (Verónica Paradiso) presentó como idea hacer "El Eternauta". El proyecto fue articulado entre el Frente de Cultura y la Secretaria de Derechos Humanos de la organización La Cámpora, de San Isidro; esperamos poder continuar con el ciclo de radioteatro terminada esta historia.



T: ¿Cómo se adapta "El Eternauta" a ese formato?



RM: El proyecto es colectivo; no hay una persona que dirija, sino que todes en el equipo de "El Eternauta" participan en su construcción. El equipo de trabajo incluye actores y actrices que interpretan a los personajes, quienes escriben y pulen el guion, quien hace la edición audiovisual de las escenas, quien produce la cortina de apertura y cierra de los capítulos.



T: ¿Cuál es el significado de "El Eternauta" en el momento actual de la Argentina?



RM: Los significados son muchos: en la historia, donde una nevada mortal impide que la gente salga porque corre riesgo de morir. Las preguntas que los personajes se hacen en torno a esto llegan a hacernos sentir que tiene mucho que ver con que lo que nos está pasando hoy en pandemia. La analogía de que de un momento a otro llegó algo que atenta contra nuestra vida y para lo que la sociedad no estaba preparada. De a poco los personajes empiezan a normalizar esa terrible realidad, a enfrentarla y adaptarse a ella para sobrevivir.



Por otro lado funciona como una resignificación de nuestra cultura. "El Eternauta" es la historia de ciencia ficción más emblemática de la historieta argentina. Su sentir nacional radica en que los sucesos -la nevada mortal, la lucha contra una invasión extraterrestre- transcurren acá; algo que al día de hoy resulta poco convencional. Héctor Oesterheld, su autor, fue desaparecido en la última dictadura cívico militar por haber expuesto y militado su pensamiento; tenemos que recordar lo que es "Nunca más", y así poder analizar lo que de trasfondo nos cuenta la historia.



T: ¿Cómo se realizó la adaptación y la concepción sonora?



RM: Al principio surgió la idea de hacerlo tal cual estaba en el cómic, pero cuando comenzó la convocatoria para hacer llevar el proyecto adelante, nos encontramos con la colaboración del director teatral Sergio Amigo, quien en base a escuchar la primera escena sugirió adaptarlo. La idea es hacerla llegar a quien conoce la historia y a quienes quieran descubrirla; los textos se adaptaron para que representen un lenguaje local y que sea más amable al ser escuchada. La concepción sonora es realizada una vez que tenemos las grabaciones de los audios de cada escena, quien hace la producción es quien ambienta las escenas con los sonidos de fondo o música, según corresponda, para que quien lo escuche pueda tener una imagen de lo que sucede en el relato.



T: ¿La grabación se hace en forma presencial o de otra manera?



RM: En el contexto de pandemia que estamos atravesando, las grabaciones las hacen les compañeres desde su casa, con el micrófono que tengan disponible. Hacemos ensayos por Zoom cuando la escena lo requiere y luego, con algunos consejos útiles para una grabación limpia, cada une manda su parte.



T: ¿Cómo se reunió el elenco?



RM: A los cuatro días de lanzada la convocatoria ya teníamos cubiertos todos los espacios, incluso de momento aún quedan compañeres que están esperando su papel, a medida que la historia avance.



T: ¿Cómo se realizó el montaje sonoro?



RM: Dado que la historieta y el radioteatro son formatos distintos y este último requiere recursos particulares, se arma un guion para ordenar la escena. Los sonidos de ambiente se buscan y se arman específicamente para cada escena, siempre aludiendo de manera explícita o tácita a lo que sucede en la acción de los personajes. Queremos respetar la obra y si bien en los textos es necesario simplificar para ganar fluidez, la edición sonora aporta lo que no se dice o está en otro plano.



El equipo de "El Eternauta" está integrado por Jonathan Schiavinato (adaptación, transcripción, producción y edición) y las voces de Sergio Amigo, Marcos Ciani, Matías Gabba, Federico Vilaro, Agustín Bruera, Emilia Rebottaro, Ámbar Baroni, Julio Benito, Borja Michaelsen y Mica Artola, con Manuela Scuppisser, Lorena Gómez y Rocío Mendes (coordinacion de producción).