https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 8:05

7:57

Es un agradecimiento y homenaje de parte de la Comisión Directiva de Colón a los 40.000 hinchas que fueron a la Final Única, los que quedaron en las afueras del estadio y los cientos de miles que la siguieron en sus hogares. Televisa desde las 21 Telefe Santa Fe, actúan Los Palmeras, habrá muchas sorpresas y se podrá seguir por la web del Diario EL Litoral.

A un año de la "pueblada" a La Olla de Paraguay Llegó el día: tributo de Colón a la hinchada que nunca abandona Es un agradecimiento y homenaje de parte de la Comisión Directiva de Colón a los 40.000 hinchas que fueron a la Final Única, los que quedaron en las afueras del estadio y los cientos de miles que la siguieron en sus hogares. Televisa desde las 21 Telefe Santa Fe, actúan Los Palmeras, habrá muchas sorpresas y se podrá seguir por la web del Diario EL Litoral. Es un agradecimiento y homenaje de parte de la Comisión Directiva de Colón a los 40.000 hinchas que fueron a la Final Única, los que quedaron en las afueras del estadio y los cientos de miles que la siguieron en sus hogares. Televisa desde las 21 Telefe Santa Fe, actúan Los Palmeras, habrá muchas sorpresas y se podrá seguir por la web del Diario EL Litoral.

Foto: Gentileza Caro Niklison / Santa Fe Producciones

"Alguna vez nos tendrían que dar un premio a nosotros, a los hinchas, los que vamos a todos lados. Los que hacemos cosas imposibles por verlo a Colón. Vendemos hasta lo que no tenemos. No importa si después no hay plata para otras cosas, primero siempre está Colón. Nos ilusionamos, nos golpeamos, nos volvemos a levantar. Pero siempre estamos". Es una frase muchas veces escuchada en las distintas generaciones de hinchas y socios sabaleros. Esta vez, esa "deuda" que reclamaron los hinchas durante tanto tiempo, será saldada. Es que llegó el gran día: mañana, a un año de la llamada "movilización más grande de la historia del fútbol mundial" (40.000 personas copando otra ciudad, otro país, otra cancha), la Comisión Directiva del Club Atlético Colón pondrá en escena una hora y media de festejos, sorpresas, emociones y reconocimientos a esa "pueblada" inolvidable con final en La Olla de Cerro Porteño.

Toda comenzará a las 21 de este lunes, con transmisión en vivo de Telefé Santa Fe y además se podrá seguir por la web del Diario El Litoral. Los conductores de la velada serán el "Negro" Juan Manuel Velásquez y Silvina Camino.

Durante los 90 minutos de este partido de fútbol imaginario, habrá muchas sorpresas, materiales inéditos, imágenes únicas y el desfile de muchas personalidades. Habrá tres bloques más que emotivos y especiales con Los Palmeras, que no sólo repasarán sus éxitos sino que le pondrán pasión con los llamados "cantitos de cancha", esos que suenan en las tribunas.

Desde hinchas reconocidos, como el "Chino" Maidana, pasando por el presidente de la AFA (el "Chiqui" Tapia) y el mismo presidente de la Conmebol, la pantalla tendrá muchos picos altos de emoción en la noche del lunes. Claro que, además del tiempo presente, la Comisión Directiva buscó que el tributo deje un legado para las nuevas generaciones.

Es por eso que en el mismo ingreso al mítico Cementerio de los Elefantes se procederá a inaugurar el llamado "Mural del Hincha", obra exclusiva del "Niño de Cobre", que tendrá algunas particularidades: 1) Es el mural más grande que pintó en su ciudad; 2) Se trata del primer mural interactivo del país.

En nombre de los 40.000. Eduardo y Quela, socios vitalicios de Colón descubriendo la placa en nombre de todos los socios e hinchas sabaleros que hicieron historia.Foto: Gentileza Caro Niklison / Santa Fe Producciones

"No podíamos retratar 40.000 almas juntas en un Mural, era imposible; entonces, entre la figura de Los Palmeras y La Olla, estará ubicada una pantalla de Led de última tecnología donde siempre desfilará la hazaña de los hinchas con la movilización más grande de la historia, hace un año en Paraguay", comentaron a El Litoral. Además de la Comisión Directiva del Club Atlético Colón y Los Palmeras, toda la coordinación estuvo a cargo de Santa Fe Producciones, la tradicional empresa de Carlos Fertonani. Una sorpresa más estará en las paredes de la ciudad de Garay: miles de afiches pegados recordarán en cada esquina la movilización más grande de un club de fútbol en toda su historia.