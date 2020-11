https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Plus navideño

Analizan un bono extra para jubilados en diciembre

Anses prepara un plus para jubilados como hizo en 2019. De cuánto sería y cómo se cobrará

​ ​ La crisis económica que provocó la pandemia obligó al Gobierno a desarrollar distintas estrategias para ayudar al bolsillo de la gente, como el Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE), que aún no se sabe si se pagará otra vez en una nueva edición. En este contexto, Anses prepara un nuevo bono extra para jubilados que cobran la mínima, que se pagaría en diciembre y se sumaría al aumento previsto, según aseguraron los abogados Fernando Rampazzo y Juan Pablo Chiesa. Tenés que leer Los ajustes a jubilaciones en un escalón hacia la nueva ley ¿Cómo será el bono extra para jubilados? Anses ultima los detalles de un plus como el "bono navideño" para jubilados y pensionados que pagó en diciembre de 2019 y enero de 2020, cuando recién asumió el presidente Alberto Fernández. El organismo previsional aún no confirmó el pago de este bono extraordinario, pero Chiesa adelantó que esa posibilidad está siendo analizada por Anses, al tiempo que también está en revisión el pago de una nueva asistencia para personas desocupadas o sin trabajo formal. Si bien todavía no hay información sobre cómo sería el nuevo bono para jubilados, sería similar al pago extra del año pasado, que para quienes cobran la jubilación mínima fue de un total de $ 10.000 que se pagó en dos cuotas de 5 mil pesos cada una, en diciembre y enero. En esa ocasión, el bono de fin de año incluyó a jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de pensiones no contributivas (PNC), que pueden ser por vejez, invalidez, o para madres de siete hijos o más, y que cobraran un solo haber. Tenés que leer Créditos para jubilados: Anses suspende el pago de las cuotas de noviembre Las personas alcanzadas por el beneficio pudieron cobrar el bono extra junto con los haberes correspondientes a diciembre y enero pasados, y además de retirar el dinero de cualquier cajero automático, el monto del bono se pudo utilizar para compras o pagos con la tarjeta de débito, al igual que sucede con la plata de las jubilaciones o pensiones. El bono extra se sumaría al aumento para jubilados que está previsto para diciembre, el cual se dispondrá por decreto, y se espera que sea de entre 7 y 9% de incremento. Además, el Gobierno prepara un proyecto para modificar la manera en que se calculan las jubilaciones y así llegar a una nueva fórmula que beneficiará a los jubilados. Está previsto que la iniciativa se trate en el Congreso antes de diciembre. En noviembre en el pago de haberes no se descontará la cuota de los créditos que los jubilados tienen con Anses, las cuales van de $ 2.500 a $ 3.500. "Cuando vayan a cobrar van a ver que no se les descontó la cuota y disponen de ese dinero", afirmó el abogado Fernando Rampazzo en Crónica HD. Aún no se sabe cómo será en diciembre, pero el letrado estimó que en diciembre tampoco se descontará el crédito. Cabe recordar que en diciembre estará el medio aguinaldo y el próximo aumento, que se fijará por decreto y será de entre 7 y 9% y "no tendría que ser menor a la inflación proyectada de este trimestre", aunque recién se confirmará esa información a partir del 15 de noviembre, sostuvo el abogado. Por otra parte, seguirá suspendido el trámite de fe de vida ya que para el año que viene se prepara una plataforma virtual en la que se pueda realizar de manera automática, con lo cual no hace falta acercarse a hacer el trámite.