Moyano y el Vasco, los que dieron cátedra en la Academia

Un buen arranque, momentos posteriores de zozobra y un segundo tiempo en el que Unión armó su propia trinchera e impidió que Racing se acerque al área, fueron los argumentos para ganarle, con muchos suplentes y pibes, a un grande.

Dice un viejo lema futbolero que "goles son amores y las demás, buenas razones". Posiblemente, Unión asiente sus merecimientos en la acertadísima lectura que hizo el técnico en el entretiempo. Desbordado a partir de los 15 minutos en el primero, dependió casi exclusivamente de Moyano. Corrigió a tiempo, armó línea de cinco y cerró el partido en el segundo. Si a Moyano le habían pateado más de quince veces al arco y anduvo a los revolcones en el primer tiempo, se dedicó a observar en el segundo porque Racing no le llegó más. Incidió mucho la salida de Solari, que en el primer tiempo había complicado con sus llegadas por el sector de Esquivel.

Una de las cosas que se dijo de Azconzábal cuando llegó a Santa Fe, fue que no se ataba a un esquema definido. Allí se planteaba una diferencia con Madelón, atado a un rígido 4-4-2 que estaba perfectamente trabajado y con resultados a la vista. El Vasco mostró más versatilidad en ese aspecto. Hubo partidos con un 4-3-3 marcado, otros en el que se notó mucho más el 4-1-4-1 (pareciera ser el esquema madre) y ante Racing arrancó con un 4-3-1-2 con enganche (Elizari, de correcto partido y "sacrificado" por las circunstancias), un "9" como el Cuqui Márquez para aguantar la pelota y jugar de pivote y Luna Diale jugando más por el costado izquierdo, ya que la idea por derecha era liberar la subida de Gerometta.

Se paró bien de esa manera, porque Elizari jugó a las espaldas de Miranda. Y sumado a la buena presión, lo incomodó al rival. No duró mucho, porque empezó a aparecer Solari por un lado, Fértoli por el otro, las subidas de Mena y un triángulo ofensivo con Rojas de enganche y la dupla Cristaldo-Licha López. Unión fue de más a menos y Racing al revés. Cuando Unión mandó, hizo el gol, madrugador y beneficioso para sus planes. Cuando fue Racing el encargado de gobernar el trámite del partido, debió aparecer la figura inconmensurable en ese primer tiempo de Sebastián Moyano, al que "pelotearon" y se atajó todo.

Hay algo que empieza a ser distintivo en este Unión de Azconzábal que es el hecho de no regalar nada en cuanto al esfuerzo. Es verdad que ya en el fútbol de hoy, tan físico y táctico, no se puede jugar a media máquina o bajando algún decibel a la hora de la entrega. Pero Unión mete. Por lo visto, eso no se negocia.

Dos cuestiones en el análisis del segundo tiempo: 1) el armado de la línea de cinco con el ingreso de Blasi por Zenón y de Troyansky por Elizari hizo que el equipo resigne gente en el medio pero se acomode mejor para defender y atacar; 2) siempre dejó a tres hombres arriba, lo que permitió que el contragolpe se convierta en un arma letal con Luna Diale como abanderado por una razón de velocidad y condiciones para aprovechar ese argumento de ataque.

Algo más que no puede dejar de dimensionarse: Unión jugó cuatro partidos en 10 días y el saldo es altamente positivo (superó la fase de Sudamericana y se prendió en el segundo lugar de esta Copa de la Liga Profesional). Las modificaciones fueron constantes. Del primer partido con Emelec al partido con Arsenal se cambió a todos menos Moyano y Blasi; de Arsenal a este partido hubo cuatro nombres nuevos (Nani, Leyes, Elizari y Márquez) y si comparamos el partido con Emelec en Ecuador con el de este domingo, cambiaron a 9 (sólo se mantuvieron Moyano y Leyes). Unión no tiene un plantel al que le sobre jerarquía. Hay muchos chicos, inexperiencia natural, limitaciones individuales y un plantel casi nuevo. Una matriz complicada que hasta el momento está dando respuestas positivas, con un aire fresco y juvenil que a más de un hincha logra entusiasmar.

Bajo la lupa

MOYANO (8).- Un primer tiempo casi para 10 puntos y un complemento en el que apenas se tuvo que tirar una sola vez al piso. Figura del partido.

GEROMETTA (6).- Buen primer tiempo, punzante, agresivo y decidido. En el segundo se controló un poco más, aunque salió a apretar un poco más arriba sin quedarse en la posición de defensor.

GALVÁN (6).- Correcto partido, bien ubicado, voz de mando. Ganó mucho de arriba y aportó solidez, más allá de las complicaciones defensivas que hubo en el primer tiempo.

NANI (6).- Sobrio y seguro de la misma manera que su compañero de zaga. En el segundo tiempo fueron impasables.

ESQUIVEL (5).- Complicado en el primer tiempo. Arrancó bien, con un par de buenas proyecciones. Después tuvo mucho trabajo con Solari. Se reafirmó en el complemento hasta que dejó su lugar para que entre Corvalán.

NARDONI (6).- Interesante partido, recostado por derecha, como un viejo "8" y liberando el costado para la subida de Gerometta. Participa en la jugada del primer gol.

LEYES (6).- El equilibrio en el medio, firme y seguro cuando debió salir a cortar el juego y metiéndose bien entre los centrales.

ZENÓN (5).- Trató de no fallar desde lo táctico, la idea era cuidarse de la subida de Pillud y darle una mano a Esquivel en un sector en el que Racing atacó mucho.

ELIZARI (6).- Hizo un interesante primer tiempo y su salida fue táctica. Jugó de enganche, a espaldas de Miranda. Fue clave en la jugada del primer gol. El Vasco lo tuvo que "sacrificar" para armar algo distinto en el complemento.

LUNA DIALE (7).- Muy buen segundo tiempo, un gol y amenaza permanente. Con espacios y jugando de contragolpe, tuvo todo a su favor para sobresalir. Y lo hizo.

MÁRQUEZ (6).- Buen partido del Cuqui, estaba en el lugar que debía estar para convertir el gol y trabajó bien de espaldas al arco, como pivote.

BLASI (6).- Se sumó a la línea de cuatro y se terminaron los problemas defensivos.

TROYANSKY (5).- Sacrificio, entrega, las corrió todas, no siempre eligió un buen final para cada jugada.

GARCÍA (5).- No fue trascendente su aporte en un partido que estaba planteado para el contragolpe.

CORVALÁN (6).- Temperamento y clausura del lateral para defender el resultado.

ASSIS.- Entró cuando el partido ya estaba definido.