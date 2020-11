Azconzábal: "Dirijo un plantel, no un equipo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 12:42

12:39

El entrenador rojiblanco admitió que Racing fue superior en la posesión de pelota en el primer tiempo y Moyano figura. "Nosotros los superamos en el segundo tiempo y el nivel colectivo del equipo, en esa etapa, fue muy bueno", destacó.

El Vasco Azconzábal reconoció luego del partido que "Racing nos superó en la posesión", hablando de lo que ocurrió en el primer tiempo y de las dificultades que tuvo el equipo para sostener el 1 a 0 que estaba consiguiendo después de un buen arranque de partido. "Ellos eran mucho más en ese primer tiempo, tuvieron situaciones claras y nosotros, en el segundo tiempo, los superamos".

El Vasco rescató la figura de Moyano, como no podía ser de otra manera, aunque dijo que "fue figura, sí, pero en el primer tiempo. En el segundo tiempo controlamos el partido y lo mejor fue el nivel colectivo que tuvo el equipo".

Al respecto de los cambios en el entretiempo, dijo que "nos hicieron mejorar posicionalmente y encontrar soluciones a esa mayor y mejor circulación de pelota que había tenido Racing en el primer tiempo. Fuimos equilibrados del medio para atrás y cuando la pelota pasaba la mitad de cancha, daba la sensación de que podía llegar una jugada de gol", algo para lo cuál también contribuyó el técnico, que nunca resignó la chance de atacar con tres puntas.

Cuando le preguntaron si era un problema el que se planteaba para el armado del equipo, dijo que no, "el problema no es mío, es de los jugadores". Y agregó: "Es una obligación que la entrega sea constante. Pero es el rendimiento el que te permite decir si hay o no hay dos equipos. Yo soy prudente en cuanto a mi pensamiento y estoy seguro de algo: dirijo un plantel y no un equipo. La competencia sana, interna, es la que eleva el rendimiento y el nivel del equipo".

En la parte final, Azconzábal reconoció que hay que mejorar, que hay "crecimiento en el juego" y que se va contento con el resultado, pero "no me quedo con el 2 a 0. Esto es largo, hay que seguir creciendo y mejorando. Las victorias siempre sirven porque se trabaja con mayor tranquilidad, pero por más que se haya ganado, hay que insistir y trabajar cada día más".

Charter a Tucumán

Unión jugará el viernes a las 21.15 ante Atlético Tucumán, que arrancó con todo esta Copa de la Liga Profesional con dos victorias consecutivas de visitante ante Racing y Arsenal.

El plantel rojiblanco viajará en vuelo charter a la capital tucumana, casi con seguridad el jueves por la tarde. Seguramente habrá entrenamiento matutino ese día, almuerzo, descanso y viaje.

En cuanto al equipo, es muy posible que otra vez se produzcan modificaciones a granel ya que varios jugadores que tuvieron descanso (caso Carabajal, de quién el técnico dijo que venía de sufrir un par de lesiones durante la pretemporada) estarán entre los once titulares.