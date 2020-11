Robos, destrozos y amenazas de muerte a productores en el distrito Malabrigo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Denuncian una oleada de hechos vándalicos en campos de la zona que comprende Los Laureles y Malabrigo. Sospechan que los delincuentes tratan de asustar a la población del lugar.

Eliana Moratiel | emoratiel@ellitoral.com

En el distrito Malabrigo, a 40 kilómetros al sur de Reconquista el pequeño establecimiento de dos hermanos que se dedican a la ganadería fue el objetivo de delincuentes que destrozaron completamente el lugar y además, dejaron inscripciones con amenazas.

“El sábado a la noche ha llegado gente con la intención de hacer daño, y destruyeron todo lo que pudieron dentro de las instalaciones. Forzaron la puerta de un pequeño depósito que hicimos para guardar las cosas y no sufrir los robos “hormiga” que siempre ocurrían de bolsas de alimentos y bidones de combustibles que empezaban a faltar”, relató uno de los hermanos, Abel Vogel

“Rompieron bolsas de alimentos y las esparcieron por todos lados, rompieron el generador eléctrico, el boyero, sacaron la batería y la tiraron en el bebedero de los animales, también dañaron el motor que impulsa una bomba, tenía productos fitosanitarios porque tengo una huerta familiar con sandia y melones y los arrojaron también en el bebedero, envenenaron toda el agua. Toda la estructura de alambres eléctricos la cortaron con tenazas, y la huerta por supuesto también la destrozaron, cortaron todo con azada”, enumeró.

El nivel de los destrozos y el hecho de que solo se llevaran un bidón de nafta y no otros elementos que estaban a la vista, para Vogel demuestra que la intención no era robar si no causar daño.

Lo más grave de la situación, es que utilizaron un aerosol, un “curabicheras” que tenemos para curar los terneros para escribir amenazas contra mi hermano y hacia un primo que está pegado al campo nuestro. Escribieron en 6 o 7 lugares, “te voy a matar”, “te voy a cortar la cabeza”, relató el productor.

“Nos tiene desconcertados, y no entendemos cual es origen de estas amenazas, pero sabemos que hay un resentimiento social muy grande”, apuntó y comentó que no sabe cómo está en curso la investigación pero que su hermano radicó la denuncia y “hay muchos lugares de donde tomar huellas y fotografías de las pisadas de los delincuentes. “Si quieren se puede investigar”.

Sembrar miedo

Según Juan Capozzolo, productor ganadero de la zona de Reconquista, el lugar, antes tranquilo, se ha convertido en una “zona liberada” y los hechos de inseguridad se repiten.

“Hoy hable con una mujer que está construyendo una casa de fin de semana y también le entraron ese mismo día (sábado). Removieron muchas cosas pero lo raro es que no le robaron esta vez”.

“A otro vecino en otra oportunidad le carnearon un ternero y le dejaron la cabeza y las patas en la tranquera. Se tomaron el trabajo de llevar los restos y colgarlos ahí. Es una demostración de impunidad” señaló Capozzolo.

“Ahora de golpe se están dando todos estos hechos, por eso nos agarró desprevenidos. Hay que tener en cuenta que son campos chicos que los propietarios normalmente viven en el pueblo que está cerca”.

Por otro lado, según resaltó Capozzolo, los probables culpables es gente individualizada que incluso ya ha sido allanada. “Se les han encontrado pertenencias robadas, pero la justicia es lenta y permisiva”.

El productor supone que se trata de una maniobra para asustar a la gente de la zona. “Quieren demostrar que pueden hacer lo que tienen ganas”.