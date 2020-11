OMS celebró el anuncio de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, consideró este lunes "alentador" el anuncio realizado por los laboratorios Pfizer y BioNTech sobre una vacuna contra el coronavirus eficaz en un 90%.





"Damos la bienvenida a las noticias alentadoras sobre la vacuna procedente de Pfizer y BioNTech y saludamos el trabajo de todos los científicos del mundo que están desarrollando herramientas seguras y eficaces para vencer a la Covid-19", escribió el director general en Twitter.





El mensaje de la OMS llegó luego de que la farmacéutica Pfizer afirmara hoy que su vacuna contra el coronavirus es "eficaz en un 90%", según el primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación.



“¡El mundo está experimentando una innovación y colaboración científicas sin precedentes para poner fin a la pandemia!”, continuó.

We welcome the encouraging vaccine news from @pfizer & @BioNTech_Group & salute all scientists & partners around the 🌍 who are developing new safe, efficacious tools to beat #COVID19. The 🌍 is experiencing unprecedented scientific innovation & collaboration to end the pandemic!