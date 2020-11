Ruggeri, estalló con la vuelta de Villa a la Primera de Boca

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Cabezón salió con los tapones de punta y criticó la decisión del Xeneize de volver a contar con el colombiano.

El retorno a la titularidad en Boca del colombiano Sebastián Villa, sin una resolución por la denuncia de violencia de género radicada en su contra por su expareja, generó reacciones diversas, pero quien salió con los tapones de punta fue el exjugador Oscar Ruggeri: "Con los cobardes que les pegan a las mujeres, nada".

"Un día la piba apareció con la cara lastimada y todo sigue como si nada. No es así. ¿Queremos arreglar? Arreglemos. Yo tengo tres hijas, si me pasa una cosa así... las pelotas va a jugar. ¿Va a jugar así como si nada? No. Nunca le levanté la mano a mis hijos, viene un pibe de afuera, le pega a mi hija y sigue como si nada porque es jugador de fútbol... No, no lo acepto", comenzó el Cabezón en su rol de panelista en ESPN.

Molesto por el cambio de postura del Xeneize, Ruggeri marcó sus diferencias: "Yo aplaudí lo que había decidido Boca. Pero ahora digo muy mal Boca. Quien sea: Riquelme, Ameal... No me interesa. Que digan lo que quieran, pero con los cobardes que les pegan a las mujeres, nada. Cero. Yo pensaba que estaba todo claro, pero de pronto jugó y está todo bárbaro. Y no se trata de que sea Boca: que sea el equipo que sea, el tipo que sea. Los cobardes que le pegan a las mujeres, no. Para mí eso está clarísimo en la vida".