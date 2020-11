https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 17:45

17:42

Serán el combate al coronavirus, la recuperación económica, la igualdad racial y el cambio climático.

Primeros pasos del presidente elector de EEUU Biden enumeró las cuatro prioridades de su gestión Serán el combate al coronavirus, la recuperación económica, la igualdad racial y el cambio climático. Serán el combate al coronavirus, la recuperación económica, la igualdad racial y el cambio climático.

Mientras el presidente Donald Trump sigue sin reconocer la derrota en las presidenciales estadounidenses, una versión publicada por el New York Times indica que no dio un paso más en su resistencia y emplazó a los líderes republicados a que definan si están con él o no, Joe Biden y reveló las cuatro prioridades iniciales de su gobierno.

En su primer día como mandatario electo, Biden inició la jornada en la iglesia católica San José Brandywine, en Greenville, en las afueras de Filadelfia -la ciudad más grande Pensilvania-, donde asistió a misa junto a sus familiares más cercanos y visitó el cementerio vecino, en el que están sepultados sus padres, su primera esposa y dos de sus hijos.

Periodistas que cubrieron esa actividad afirmaron que el presidente electo se arrodilló brevemente frente a una de las tumbas, según la agencia de noticias Europa Press.

Más tarde, la campaña de Biden actualizó su página web y publicó las que serán las cuatro prioridades iniciales del gobierno del presidente electo y su compañera de fórmula, Kamala Harris: combate al coronavirus, recuperación económica, igualdad racial y cambio climático.

Biden y Harris se proponen asegurar acceso a pruebas de coronavirus a toda la población, solucionar los problemas de protección al personal sanitario y divulgar información basada en evidencias, así como promover la creación de empleos "bien remunerados" y la ayuda económica para evitar despidos, entre otras medidas.

Además, prometieron eliminar "obstáculos a la participación" en la economía por motivos de raza y ampliar "el acceso a las oportunidades", así como "reconstruir" la infraestructura para un crecimiento sostenible, eliminar las emisiones en el transporte público y lograr una producción de electricidad limpia de carbono.

Asimismo, Biden publicó en su cuenta en Twitter un video de un minuto y 28 segundos titulado "Desde el fondo de mi corazón: gracias", en el que incluyó imágenes de los actos de la campaña y expresó: "Gracias por apoyarme, gracias por escuchar, gracias por creer, por acompañarnos, por nominarme".

Paralelamente, la esposa y el yerno del jefe de la Casa Blanca, Melania Trump y Jared Kushner -además, asesor del mandatario- le recomendaron a Trump que reconozca el triunfo electoral de Biden, según la televisora CNN.

Melania "se ha unido a las voces del círculo íntimo del presidente Trump que le aconsejan que ha llegado al momento de aceptar la derrota", afirmó CNN, que sustentó esa afirmación en "una fuente familiarizada con las conversaciones" en el entorno del presidente.

No obstante, en Twitter, Melania dijo que "el pueblo estadounidense merece elecciones justas" y "cada voto legal -no ilegal- debe ser contado", y el vocero de la campaña de Trump, Jason Miller, sostuvo que Kushner "asesoró a Trump para que siga todas las vías legales para garantizar la precisión" de los resultados de las elecciones.

En tanto George Walker Bush, el único expresidente republicano vivo, afirmó que "los estadounidenses pueden tener confianza en esta elección honesta, cuya integridad será confirmada y cuyo resultado es claro", aunque admitió que Trump "tiene derecho" a pedir que se recuenten los votos.

"Aunque tenemos diferencias políticas, conozco a Joe Biden y sé que es un buen hombre que ha aprovechado la oportunidad que ha tenido para liderar y unificar a nuestro país", dijo Bush en un comunicado.

Putin espera un resultado oficial para felicitar a Biden

El presidente ruso, Vladimir Putin, espera el anuncio del resultado oficial de la elección presidencial en Estados Unidos para felicitar al vencedor.

"Estimamos que es correcto esperar los resultados oficiales de las elecciones que tuvieron lugar. Quiero recordar que el presidente Putin dijo en varias ocasiones que respetará la elección del pueblo estadounidense sea cual sea", afirmó a la prensa el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Putin había felicitado a Donald Trump por su victoria en 2016 un poco más de un hora después de que las proyecciones de los medios estadounidenses lo dieran ganador.

Sin embargo, en "aquella época no hubo cuestionamiento judicial" del resultado, explicó Peskov, al contrario de la situación actual en la que Trump se niega a reconocer el triunfo de su rival.

En sintonía con los argumentos del mandatario republicano y su equipo, la presidenta de la Comisión Electoral rusa consideró hoy que el voto por correspondencia en Estados Unidos deja "inmensos espacios" a posibles fraudes electorales.

"En el pasado he tenido la oportunidad de estudiar minuciosamente la experiencia del voto por correspondencia en Estados Unidos. Para mí, la conclusión es clara: se trata de un anacronismo que en su variante estadounidense abre inmensos espacios para posibles falsificaciones", dijo Ella Pamfilova.

Según Pamfilova, el sistema de voto por correo en Estados Unidos permitiría "los votos múltiples, las pérdidas de sufragios 'indeseables', la votación de muertos", debido a "una falta de control sistemático del proceso electoral por vía postal en su conjunto".

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, China y Rusia, así como Brasil y México, aún no felicitaron a Biden.

Las relaciones ente Rusia y Estados Unidos se deterioraron desde que Moscú fue acusado de injerencia en la presidencial de 2016 para favorecer la elección de Trump.

Tanto éste como el presidente ruso niegan esas alegaciones.

La elección de Biden puede incrementar las tensiones con Moscú, ya que el exvicepresidente de Barack Obama siempre prometió más firmeza ante Rusia.