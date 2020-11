https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Estoy muy nerviosa por este tema", aseguró Billie Eilish anuncia su nueva canción, "Therefore I Am"

La joven y laureada cantante y compositora norteamericana Billie Eilish estrenará esta semana la canción "Therefore I Am", tema que podría ser el adelanto del sucesor de su aclamado disco debut "When We Fall Asleep, Where Do We Go?" (2019).

"Estoy muy nerviosa por este tema", aseguró la artista en sus redes sociales.

Mientras, su hermano y habitual productor, Finneas, aumentaba la expectación: "Queda mal que lo diga yo pero este tema es increíble".

En los últimos Grammy, Eilish hizo historia al ganar con 18 años recién cumplidos las cuatro categorías más importantes de estos premios: mejor nuevo artista, disco del año, canción del año y grabación del año.

