https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 20:08

20:07

Buen volumen de negocios El precio de la soja subió $ 215 y cerró a $ 26.515 en Rosario

En el inicio de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la actividad comercial presentó un buen volumen de negocios concretados y las cotizaciones se presentaron entre estables y alcistas en el caso de la soja disponible, con una suba de $ 255 en la posición disponible, en 26.515 por tonelada.

De esta forma, la mejor oferta en dólares permaneció en US$ 332; no obstante, un comprador no tradicional ofreció abiertamente US$ 333 por la mercadería disponible.

Para la descarga en el mes de diciembre se ofrecieron nuevamente US$ 330, con enero del 2021 en US$ 320, US$ 5 menos que el viernes; febrero, US$ 305; y marzo se ubicó en US$ 285.

Por trigo con entrega inmediata la oferta se mantuvo en US$ 205, mismo valor ofrecido para la entrega contractual y diciembre.

En cuanto a los meses de descarga del año próximo, enero se mantuvo en US$ 207; febrero y marzo en US$ 210, respectivamente.

La entrega en abril alcanzó los US$ 211 por tonelada, mientras que mayo se ubicó en US$ 212, con junio en US$ 213 y julio en US$ 214.

Por maíz con entrega inmediata, se ofrecieron de forma abierta US$ 185 por tonelada, mismo precio que la jornada previa. Esta misma oferta se mantenía para la entrega en el mes de diciembre y enero del 2021.

En cuanto a los segmentos de campaña 2020/21, la descarga en febrero se ubicó en los US$ 180, representando una mejora de US$ 5 respecto al viernes.

Marzo y abril alcanzaron los US$ 175, un aumento de US$ 2 y de US$ 3, respectivamente. La posición mayo se ubicó en US$ 172; junio y julio, US$ 160; y agosto US$ 150, al igual que en la jornada previa.

En el mercado de girasol, por entrega entre diciembre y marzo del año próximo se ofrecieron nuevamente U$ S 330 y por cebada con descarga se ubicó otra vez en los US$ 160 la tonelada.

Con información de Telam