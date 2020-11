https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 09.11.2020 - Última actualización - 22:01

21:57

Entretelones de la política provincial

No todas son de Sain

Filtrado. Fue larga la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia sobre los dichos del ministro de Seguridad. En el momento se recordó una frase del ex jefe de Policía durante el socialismo, Marcelo Villanúa.

Imagen ilustrativa Crédito: Archivo El Litoral



Imagen ilustrativa Crédito: Archivo El Litoral

Entretelones de la política provincial No todas son de Sain Filtrado. Fue larga la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia sobre los dichos del ministro de Seguridad. En el momento se recordó una frase del ex jefe de Policía durante el socialismo, Marcelo Villanúa. Filtrado. Fue larga la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia sobre los dichos del ministro de Seguridad. En el momento se recordó una frase del ex jefe de Policía durante el socialismo, Marcelo Villanúa.

Las expresiones del ministro de Seguridad, Marcelo Sain, de "cagar a tiros a los narcos" levantaron mucha polvareda en la política y una larga discusión en la Cámara de Diputados que votó una declaración de rechazo a esas declaraciones con varios discursos fuertes en el recinto, especialmente desde las bancadas socialistas y de Juntos por el Cambio. En cambio, desde el justicialismo se intentó atemperar los ánimos e incluso Ricardo Olivera llevó al al recinto virtual la expresión de un jefe de policía que señaló "a los Harry les va a temblar la pera y los ciudadanos podrán sonreír tranquilos". El legislador se cuidó de mencionar al autor e incluso ironizó "otra vez Saín". La frase fue del entonces jefe de Policía, Marcelo Villanúa al recibir patrulleros durante un acto realizado frente a la Legislatura. Eran tiempos del Frente Progresista y el acto fue encabezado por el vicegobernador, Carlos Fascendini con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, hoy jefe de los diputados radicales. Esta semana, en el recinto, Pullaro no habló sobre Sain. Si lo hizo Juan Cruz Cándido por su bancada. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa