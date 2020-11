https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.11.2020 - Última actualización - 4:09

4:06

La marcha opositora del 8N, impulsada por dirigentes de Juntos por el Cambio, volvió a dejar al descubierto las diferencias dentro de esa coalición opositora, donde los sectores más moderados volvieron a tomar distancia de la protesta.

El día después de las protestas El 8N volvió a marcar las diferencias entre duros y moderados de Juntos por el Cambio La marcha opositora del 8N, impulsada por dirigentes de Juntos por el Cambio, volvió a dejar al descubierto las diferencias dentro de esa coalición opositora, donde los sectores más moderados volvieron a tomar distancia de la protesta.

"Yo me siento representado por todos los dirigentes de mi espacio, pero no se puede personalizar la política. No estoy de acuerdo con los mensajes agresivos, los escraches e ir a la casa de los dirigentes, yo apuesto al diálogo", sostuvo el vicejefe del Gobierno porteño, Diego Santilli.

El dirigente de la Ciudad se expresó así al hacer referencia a la movilización con consignas contrarias a las políticas del Gobierno que referentes del PRO, entre ellos, Patricia Bullrich, impulsaron este domingo en el centro porteño y otros puntos del país.

"Para atravesar la pandemia lo teníamos que hacer en conjunto. Reivindico ese trabajo más allá de las diferencias con el gobernador (Axel) Kicillof y el presidente Alberto Fernández. Estos 7 meses de ASPO nos han permitido ser mejores", indicó Santilli.

Junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los principales referentes de la Coalición Cívica y el "ala peronista", Santilli integra el grupo de los denominados "moderados" dentro de Juntos por el Cambio, que se mantienen a distancia de las protestas que se repitieron durante los últimos meses.

En la otra vereda, Bullich y el ex presidente Mauricio Macri han impulsado las movilizaciones y se han mostrado con posturas más críticas del Gobierno y el manejo de la pandemia.

"Todos los espacios tienen diversidad, diferentes pensamientos. Eso no implica que nosotros como dirigentes tengamos que trabajar todos los días para encontrar consensos", señaló Santilli en declaraciones a la prensa.

Y agregó: "Yo soy de los que creen que se saca el país adelante con diálogo. Todos coincidimos en que hay que salir de la pobreza pero no cómo lo hacemos".

Macri y la base electoral de su sector

El ex presidente Mauricio Macri destacó que la base electoral de Juntos por el Cambio actualmente "debe ser más que el 41%", porque -según dijo- muchos ciudadanos "se dieron cuenta de que el asado no llegó".

"El 41% hoy está más firme que nunca, y hoy siento que debe ser más que el 41. Muchos de ellos se dieron cuenta que con el facilismo, el asado no llegó. Hoy están peor que en diciembre de 2019, y mucho peor que en agosto de 2019", resaltó Macri.

Durante una reunión por zoom con dirigentes y militantes del PRO, cuyo video se conoció hoy, el dirigente del PRO afirmó que las manifestaciones en contra del Gobierno nacional "son un grito a la libertad, un grito al futuro".

"Estas marchas son un grito a la libertad y al futuro. Eso va a impedir la ruptura institucional que intenta la vicepresidenta (Cristina Kirchner)", apuntó.

En esa línea, el ex presidente consideró que el "aprendizaje va a hacer que haya una convicción más profunda a favor de la verdad y de la cultura del trabajo".

Para Macri, las marchas opositoras van a "consolidar un voto hacia un país que emprenda el camino del progreso tomando las decisiones que hay que tomar, empezando por las que necesitamos para volver a tener moneda después de muchas décadas".

"Frente a la viveza de gastar más de lo que tenemos, vivir imprimiendo billetes, discutir si va un guanaco o un prócer en el papel, lo importante es que el billete valga y no que uno tenga que escaparse del billete que nos vincula", apuntó.

Por último, el ex presidente aseguró: "Es muy duro caer donde estamos cayendo...a estos niveles de desempleo".