Tres citados del fútbol local y otras dos bajas para el plantel de Scaloni

Los arqueros Esteban Andrada y Franco Armani, y el defensor Gonzalo Montiel son los convocados del fútbol argentino que convocó el entrenador, Lionel Scaloni, para los partidos ante Paraguay y Perú por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Además, Dybala y Acuña fueron desafectados.

Armani y Montiel, de River Plate, y Andrada, de Boca Juniors, se suman a la convocatoria del exterior de Scaloni y a partir de ayer empezaban a trabajar en el predio de la AFA en Ezeiza. Con respecto a la primera doble fecha, se quedó afuera el mediocampista "xeneize" Eduardo Salvio.

Armani y Montiel, de River Plate, y Andrada, de Boca Juniors, se suman a la convocatoria del exterior de Scaloni y a partir de ayer empezaban a trabajar en el predio de la AFA en Ezeiza. Con respecto a la primera doble fecha, se quedó afuera el mediocampista "xeneize" Eduardo Salvio.

Para completar el plantel solo restaba que se solucione la situación del defensor Lucas Martínez Quarta, quien todavía no pudo salir de Florencia, Italia, por pedido de su club, Fiorentina, que aisló al plantel por un reciente caso de coronavirus. El ex River Plate no pudo subirse al vuelo chárter que puso la AFA que salió el domingo por la noche desde Madrid. Martínez Quarta se sometió a un hisopado y en caso de dar negativo en coronavirus podrá viajar.

En tanto, el mediocampista Paulo Dybala, por presentar síntomas generales genitourinarios, y el defensor-volante Marcos Acuña, por una lesión muscular, fueron desafectados de la convocatoria del seleccionado argentino y se perderán los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 ante Paraguay y Perú, aunque en las próximas horas podría haber más bajas.

Acuña fue la primera baja para el entrenador Lionel Scaloni por la lesión muscular que sufrió con Sevilla, en el partido del sábado ante Osasuna por la La Liga Española y luego se sumó el cordobés Dybala por presentar síntomas generales genitourinarios, según informó la cuenta oficial del seleccionado.

La sorpresiva baja de Dybala fue unos minutos después de su presencia en el partido que Juventus disputó en Roma ante Lazio. La "Joya" fue suplente pero ingresó a los 31 minutos del primer tiempo por Cristiano Ronaldo. Según agregó la AFA, el ex Instituto deberá realizar reposo deportivo y será evaluado en las próximas horas. El club de Turín emitió un parte médico al respecto en el que refiere que el cordobés no podrá viajar "por presentar síntomas generales genitourinarios, siendo necesario reposo deportivo y evaluaciones".

Dybala no había podido ni siquiera ocupar un lugar entre los suplentes en las dos fechas anteriores frente a Ecuador y Bolivia por problemas gastrointestinales, que lo afectaron apenas se sumó al plantel argentino en el predio de AFA, en Ezeiza.

Por su parte el neuquino de Zapala fue titular en Sevilla junto a Lucas Ocampos, otro de los convocados y autor del gol de la victoria sobre Osasuna por 1-0, pero solo estuvo 42 minutos en cancha y fue reemplazado por Sergio Escudero a raíz de una molestia en la pierna derecha. Acuña fue titular en el debut de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 contra Ecuador y luego fue al banco ante Bolivia en La Paz ya que también arrastraba una dolencia.

Ante esa situación, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni citó a Leonardo Balerdi, quien juega como zaguero en Olympique de Marsella pero para reforzar el sector defensivo. Para el lateral izquierdo, Scaloni cuenta con Nicolás Tagliafico, habitual titular, Facundo Medina como alternativa y, en caso de ser necesario, Walter Kannemann, quien en sus comienzos jugó en varias oportunidades en esa posición.

Scaloni tiene la tranquilidad de los resultados pero la preocupación de las bajas por lesiones y coronavirus. Foto: Archivo

Con estas variables, la nómina quedó de la siguiente manera:

Arqueros: Esteban Andrada (Boca Juniors), Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa) y Agustín Marchesín (Porto).

Defensores: Nehuén Pérez (Granada), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Ajax), Facundo Medina (Lens), Lucas Martínez Quarta (Fiorentina), Nicolás Tagliafico (Ajax), Walter Kannemann (Gremio) y Leonardo Balerdi (Olympique Marsella) y Gonzalo Montiel (River Plate).

Mediocampistas: Rodrigo De Paul (Udinese), Nicolás Domínguez (Bologna), Roberto Pereyra (Udinese), Alejandro Gómez (Atalanta), Ángel Di María (PSG), Lucas Ocampos (Sevilla), Leandro Paredes (PSG), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Giovani Lo Celso (Tottenham) y Guido Rodríguez (Betis).

Delanteros: Lucas Alario (Bayer Leverkusen), Lionel Messi (Barcelona), Joaquín Correa (Lazio), Nicolás González (Stuttgart) y Lautaro Martínez (Inter).

Hoy, la práctica comenzará a las 17.30 y el miércoles se repetirá la rutina vespertina. El entrenador brindará una rueda de prensa el miércoles a las 15.

El seleccionado argentino recibirá el jueves 12 a Paraguay en La Bombonera y luego viajará a Lima para visitar a Perú, el martes 17, en el estadio Nacional, de Lima.

Venezuela

El guardavallas del Delfín de Ecuador, Alain Baroja, fue convocado de urgencia y se unió a la avanzada de la delegación del seleccionado de fútbol de Venezuela que ya está en San Pablo, de cara al duelo del viernes próximo ante Brasil, por la tercera fecha de la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022. Baroja fue designado por el técnico "vinotinto", el portugués José Peseiro, a partir de que el arquero José David Contreras (Deportivo Táchira) arrojó resultado positivo en coronavirus y quedó desafectado de la nómina.

Perú

Los jugadores Jean Pierre Ryhner, André Carrillo y Renato Tapia arribaron a la ciudad de Lima y se dirigieron automáticamente a un hotel de la zona de Miraflores, donde se concentrarán junto al resto de sus compañeros del seleccionado peruano. Con un solo punto de seis disputados, Perú se enfrentará el viernes 13 con Chile, en Santiago de Chile, por la tercera jornada de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Y cuatro días más tarde, el martes 17, el equipo de Gareca recibirá a la Argentina en Lima, en partido que empezará a las 19.30 local (21.30 argentina).

Berizzo arma el equipo

El entrenador argentino de la Selección de Paraguay, Eduardo Berizzo, arma el equipo para la visita a Buenos Aires el próximo jueves, luego de entrenarse ayer con 18 jugadores, mientras espera por el arribo de los últimos convocados.

El seleccionado guaraní se entrenó este lunes por la mañana en el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Paraguaya (APF) con 18 futbolistas, luego de un fin de semana donde al igual que la Argentina, tuvo que dar de baja algunos convocados por lesión.

Los trabajos estuvieron condicionados por las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad de Asunción y obligaron a iniciarse en el gimnasio, bajo el mando de Fernando Morelli y Carlos Kisluk, los preparadores físicos. Mientras que el ex Huracán Antony Silva y Miguel Martínez, activaron con el preparador de arqueros Roberto "Tito" Bonano, antes que los futbolistas de campo hicieron movimientos con balones y juegos recreativos (fútbol-tenis).

Fabián Balbuena, Antonio Sanabria, Juan Escobar, Omar Alderete, Gustavo Gómez y Júnior Alonso tenían previsto sumarse en las próximas horas al grupo, tras arribar a la concentración y a la espera de los resultados de los testeos en coronavirus obligatorios por Conmebol.

Los 18 futbolistas que ya están en el grupo son: Antony Silva, Miguel Martínez, Alfredo Aguilar, Alberto Espínola, Santiago Arzamendia, Robert Rojas, Mathías Villasanti, Ángel Cardozo Lucena, Richard Sánchez, Jorge Morel, Darío Lezcano, Hernán Pérez, Ángel Romero, Óscar Romero, Matías Rojas, Rodrigo Rojas, Sebastián Ferreira y Raúl Bobadilla.

En tanto, el mediocampista Andrés Cubas quedó desafectado por lesión. El volante del Nimes de Francia, de 24 años y nacido en la provincia de Misiones, se resintió "de una molestia en la pantorrilla" y quedó al margen de la convocatoria del DT cordobés, Eduardo Berizzo, según indicó el sitio especializado "Tigo Sports2".

Cubas, mediocampista central surgido en las divisiones formativas de Boca Juniors y con paso anterior por Talleres de Córdoba, se lesionó en el cotejo que Nimes perdió con Angers (1-5), por la décima jornada de la Liga I francesa.

Paraguay, que tiene cuatro puntos en la tabla de posiciones al igual que Colombia, visitará a la Argentina (6) el jueves y recibirá a Bolivia (0) en Asunción el martes.

Colombia: sin Falcao y con el regreso de Ospina

Sin la presencia del delantero Radamel Falcao y con el retorno del arquero David Ospina, el técnico portugués Carlos Queiroz ofreció ayer la lista de convocados al seleccionado colombiano de fútbol, con miras a los dos próximos compromisos de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

En la lista de 24 jugadores se destaca la ausencia del atacante Falcao (Galatasaray, Turquía), afectado por una lesión muscular, mientras que una de las novedades consiste en el retorno del guardavallas Ospina (Nápoli, Italia), ausente en la primera doble jornada ante Venezuela (3-0) y Chile (2-2).

Las lesiones que afectan a los marcadores de punta Stefan Medina y Santiago Arias dio paso a los llamados hacia Luis Manuel Orejuela (Gremio de Porto Alegre, Brasil) y Daniel Muñoz (Racing Genk, Bélgica). Además fueron elegidos tres jugadores del Boca Juniors del DT Miguel Angel Russo: el marcador lateral izquierdo Frank Fabra más los mediocampistas Jorman Campuzano y Edwin Cardona.

La Selección Colombia recibirá el viernes 13 a Uruguay, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, mientras que por la cuarta fecha se medirá con Ecuador, en Quito, el martes 17.

Bolivia arranca los trabajos en La Paz

El seleccionado de fútbol de Bolivia inició ayer la preparación de cara a la doble jornada de eliminatorias sudamericanas que se disputará el próximo jueves y el martes 17, sin la presencia del volante Danny Bejarano, quien no consiguió autorización para volar desde Grecia.

El conjunto "verde", dirigido por el DT venezolano César Farías, tiene disponibles a 12 de los 30 jugadores convocados para las fechas 3 y 4 de la clasificación hacia Qatar 2022, previstas ante Ecuador (jueves 12, en La Paz) y Paraguay (martes 17, en Asunción).

"De local nos tenemos que hacer respetar, necesitamos los resultados a nuestro favor y así ir a buscar puntos a Paraguay", aseguró Víctor Ábrego, delantero de Bolívar y uno de los que inició las tareas físicas. Abrego mostró un buen rendimiento en el partido de la semana ante Audax Italiano de Chile (3-0), por Copa Sudamericana, triunfo que le permitió al equipo paceño avanzar de ronda en el certamen continental.

En tanto, el mediocampista Bejarano (Lamia, Grecia) no pudo trasladarse desde Europa al continente sudamericano "por inconvenientes de visado", tal como informó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), en un comunicado.