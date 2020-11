https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.11.2020

8:33

La presunción planteada por el máximo responsable del Palacio de los Leones, nace a partir de imágenes y un video que aportaron los propios isleños que viven geográficamente frente al Monumento a la Bandera.

En Rosario y la zona Humedales del Paraná: una avioneta con bengalas, posible hipótesis de incendio en las islas La presunción planteada por el máximo responsable del Palacio de los Leones, nace a partir de imágenes y un video que aportaron los propios isleños que viven geográficamente frente al Monumento a la Bandera.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

“Sospechamos que ha habido fuego encendido con bengalas desde avionetas”, declaró el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y revolucionó las redes sociales y el debate que se viene dando sobre cómo se está desarrollando la investigación judicial en torno a los incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná.

La hipótesis planteada por el máximo responsable del Palacio de los Leones, nace a partir de imágenes y un video que aportaron los propios isleños que viven geográficamente frente al Monumento a la Bandera.

Las pruebas fueron aportadas cuando autoridades municipales se hicieron presentes en el terreno “Legado Deliot” que pertenece a Rosario, pero que tiene jurisdicción entrerriana. Allí funcionará un nuevo faro de preservación. Tras el acto, vecinos de la zona se acercaron y entregaron el material recolectado el día anterior.

Los isleños indicaron que, llamativamente, vieron una avioneta sobrevolar la zona de las islas y al poco tiempo comenzaron a notar que los pastizales se estaban incendiando. Por ende, según su hipótesis, hay avionetas ilegales que estarían arrojando bengalas encendidas.

De las pruebas recolectadas, se visualizan tres aeronaves que están volando en la zona. Según indicaron fuentes municipales, dos de las avionetas pertenecen al plan del manejo del fuego, mientras que una tercera no está identificada. Sin embargo, estiman que se trata de una avioneta modelo Tecnam que se suele utilizar de manera particular para instrucción de escuelas.

Abonando esta teoría, tras la visita a Rosario de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, y su par de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, que anunciaron la creación del Comité de Seguridad y Respuesta para la prevención y sofocación de los incendios de la zona del Alto Delta del Río Paraná, señalaron que no descartan la posibilidad denunciada por Javkin.

De hecho, la subsecretaria de articulación federal del ministerio de Seguridad, Silva La Ruffa dijo que el comité busca “conocer las motivaciones en los casos que los fuegos se prendieron de forma intencional”, ya que para el gobierno nacional tampoco hay dudas: “Hay elementos suficientes” para probar la intencionalidad de algunos incendios.

Por su parte, el juez federal de Paraná (Entre Ríos), Daniel Alonso, a cargo de la causa por los incendios intencionales en islas del río Paraná, sostuvo: “Solo conozco lo que ha declarado el intendente de Rosario y ha sido respondido por Entre Ríos desmintiendo la versión. No me consta nada de esto, se trataría del avión para el control del fuego no tengo ningún dato que me lleve a trabajar en esa hipótesis”.

Todo es posible

En contacto con El Litoral, el secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Roberto Rioja, señaló que desde el gobierno “no se descarta nada”, porque “hemos visto tantos casos raros, de que se han encendido islas de manera muy particulares, por eso no descartamos la posibilidad, aunque no tenemos ningún dato para poder afirmar el tema”.

También consultado por El Litoral, el abogado de la Municipalidad de Victoria (Entre Ríos), Elías Ruda, “el tema de la avioneta es una versión que escuchamos verbalmente pero nunca la pudimos corroborar” y agregó: “Quiero aclarar que es bastante difícil que surjan vuelos regulares por el lado de Santa Fe, porque no se permiten vuelos nocturnos”.

Sin embargo, -continuó Ruda- “podría ser que alguna empresa que tiene aviones de fumigación de mosquitos, que tienen pistas particulares en el medio del campo, podrían haberlas utilizado, pero nosotros nunca promovemos algún tipo de investigación si no tenemos una precisión de que lo haya detectado algún miembro de la Policía, Gendarmería, Prefectura o alguno de los agentes de la Delegación de Islas”.

Los propios isleños volvieron a remarcar que luego del paso de dicho avión, comenzaron a divisar los incendios, con la particularidad que ingresan a la zona de islas y se retiran por el mismo lugar rápidamente, es decir, no se encuentran de paso rumbo a otro destino, ni permanecen mucho tiempo en la zona.

Según confirmaron fuentes oficiales, estas versiones fueron aportadas por el municipio de Rosario al Comité de Emergencia Ambiental (CEA) y fueron ratificadas por autoridades de la localidad de Victoria circunstancia en la que se generaron desde las autoridades nacionales las consultas a las autoridades provinciales y a la Justicia federal para que investiguen al respecto. Las pruebas se sumarán formalmente a la causa en la que el Ejecutivo rosarino es denunciante y querellante.