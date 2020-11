https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 10.11.2020

9:00

"No tuvieron el coraje" escribió en Twitter Trump criticó a Pfizer por no anunciar el éxito de la vacuna contra el Covid antes de las elecciones

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a Pfizer y a la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), una agencia de su propio Gobierno, por no haber anunciado antes de las elecciones los resultados de la vacuna de la farmacéutica.

“La FDA y los demócratas no querían que lograse un TRIUNFO en vacunas antes de las elecciones, así que ha salido cinco días después, ¡como dije todo el tiempo!”, aseguró Trump en una serie de tuits.

The @US_FDA and the Democrats didn’t want to have me get a Vaccine WIN, prior to the election, so instead it came out five days later – As I’ve said all along! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

“Si Joe Biden fuese presidente, no tendrían la vacuna por otros cuatro años, ni la FDA la aprobaría así de rápido. ¡La burocracia hubiese destruido millones de vidas” agregó en otro escrito.

If Joe Biden were President, you wouldn’t have the Vaccine for another four years, nor would the @US_FDA have ever approved it so quickly. The bureaucracy would have destroyed millions of lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

“Como he dicho durante mucho tiempo -añadió-, Pfizer y las otras (farmacéuticas) solo iban a anunciar la vacuna después de las elecciones, porque no tenían el coraje de hacerlo antes. Asimismo, la FDA debió haberlo anunciado antes, no con fines políticos, ¡sino para salvar vidas!” cerró Trump.