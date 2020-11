Abren hipódromos, mientras se pone la lupa sobre la actividad náutica

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las agencias hípicas podrán comenzar a funcionar en la provincia; se recibirán apuestas pero no podrá concurrir el público. Ante los excesos del fin de semana, revisarán y ajustarán protocolos para la navegación. "Si genera un efecto sanitario indeseado, se va a volver atrás", advirtió Juan Manuel Pussineri.

El gobierno nacional autorizó el retorno de la actividad hípica en el ámbito de la provincia de Santa Fe. El permiso lo había solicitado la gestión de Omar Perotti, y fue concedido mediante la decisión administrativa Nro. 2028/2020 publicada este martes en el Boletín Oficial del gobierno de la Nación. De acuerdo con la disposición, los hipódromos y agencias hípicas podrán volver a funcionar aunque deberán respetarse los protocolos vigentes, sobre todo para el traslado y asistencia de los trabajadores del sector. Podrán realizarse apuestas, pero el público no podrá asistir. La resolución plantea que las autoridades locales deberán evaluar la evolución de la situación epidemiológica de la provincia, y sobre esa base, podrá sostener y suspender la actividad.

Pero así como algunas actividades se habilitan, otras están en la mira y podrían revisarse si no se corrigen una serie de desbordes producidos sobre este fin de semana. Se trata particularmente de la actividad náutica. Esencialmente en la ciudad de Rosario, se evidenciaron el sábado y domingo pasado concentraciones masivas de personas en primera instancia, para poder cruzar a la zona de islas. Y posteriormente, a cientos de jóvenes protagonizando fiestas en las playas sin distanciamiento social ni barbijos. La situación prácticamente de descontrol generó profundo malestar en las autoridades sanitarias, y desde el Ministerio de Trabajo se advirtió que la autorización está en revisión.

"La actividad náutica no puede ser una excusa para facilitar otras actividades que no están permitidas", dijo el secretario de Trabajo de la provincia, ante la consulta de El Litoral. Y advirtió que "si el tema genera un efecto sanitario indeseado no va a quedar otra alternativa que volver atrás". Aún así, sostuvo que el objetivo esta semana es el de ajustar protocolos y controles para evitar retroceder con la actividad . "En principio es una actividad que debería funcionar bien, pero termina siendo una excusa para un conjunto de cosas que no están permitidas", insistió. "Lo último que queremos hacer es restringir algo, menos en este momento en el que por la estacionalidad y por lo que vienen señalando las autoridades de Salud los números tendrían que ceder, pero tampoco se puede a ir a un esquema sin ningún tipo de control. Si el efecto sanitario no es el deseado, no queda otra alternativa que volver atrás con la actividad", repitió Pussineri.

El funcionario consideró que se dan dos situaciones contradictorias. Por un lado, el contexto determina que se pueden ir flexibilizando actividades, pero que deben darse con protocolos y controles. La situación tiene además un costado complejo por la cuestión de las jurisdicciones. "Debemos resolverlo esta semana, porque está lo que pasa al abordar las embarcaciones en Santa Fe, que hay manera de controlarlo, y habrá que ajustar con Entre Ríos, porque si hay fiestas en las islas eso no está permitido, está prohibido por la Nación", planteó.

En otro orden y según adelantó Pussineri, se espera que en el transcurso de la semana se puedan habilitar otras actividades asociadas a tareas de investigación y universitarias, que no incluirían el retorno del alumnado pero sí, eventualmente, la presencialidad para algunos turnos de exámenes.

Asimismo, se esperaban para las próximas horas una serie de encuentros con representantes de jardines maternales y salones de fiestas y eventos, para avanzar en la definición de protocolos, que permitan habilitar estos rubros en las próximas semanas.