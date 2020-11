https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.11.2020

11:09

El senador provincial Lisandro Enrico cuestionó la última decisión de Vialidad Nacional respecto a la Ruta Nacional 33, donde se ha definido no dar continuidad a la contratación de una empresa responsable para asignar las tareas diarias de mantenimiento y servicios de la arteria, y ser la propia Dirección Nacional de Vialidad quien se haga cargo de esos trabajos.

"La situación retrocedió 30 años" Cuestionaron la decisión de Vialidad Nacional que deja a Ruta 33 sin concesionaria El senador provincial Lisandro Enrico cuestionó la última decisión de Vialidad Nacional respecto a la Ruta Nacional 33, donde se ha definido no dar continuidad a la contratación de una empresa responsable para asignar las tareas diarias de mantenimiento y servicios de la arteria, y ser la propia Dirección Nacional de Vialidad quien se haga cargo de esos trabajos.



Foto: Archivo.

El senador del sureño departamento General López, Lisandro Enrico, consideró que esta decisión de dejar semejante ruta sin una concesionaria es un retroceso de 30 años porque hoy Vialidad Nacional carece de recursos y equipamiento para brindar la atención y los servicios que en estos momentos necesita la arteria más transitadas del sur santafesino.



En términos de preocupación, Enrico profundizó sobre las consecuencias de esta determinación: "El hecho de que no haya una empresa concesionaria significa que desde este momento entran en situación de desatención aspectos importantes que se dan diariamente en los 256 kilómetros de ruta 33 que conectan Rufino-Rosario, tales como: la atención al usuario, la conservación del mantenimiento, mantenimiento de banquinas, despeje de calzada, coordinación de servicios de bomberos, coordinación de servicios de ambulancias, servicios de grúas y acarreos, servicios de grúa pesada para remover grandes vehículos siniestrados, limpieza de cinta asfáltica y despeje de residuos que puedan provocar accidentes, entre otras responsabilidades".



A su vez, el legislador dejó en claro que continuará persistiendo con gestiones para que en el corto plazo se encuentren soluciones que garanticen mantenimiento y obras, con el fin de otorgar mejores servicios y condiciones más seguras a esta importante traza que cruza todo el territorio del departamento General López y hoy presenta tramos peligrosos.





El pedido de Lisandro Enrico representa una necesidad real de los vecinos de la región, quienes hace tiempo vienen reclamando reparaciones inmediatas por dos motivos: en primer lugar para no lamentar nuevas víctimas sobre esta carretera, y en segundo orden para encontrar respuestas rápidas ante el desalentador estado del "proyecto de autopista" que entre cambios de gobiernos hoy parece haber quedado paralizado.



Inoportuna decisión de Vialidad Nacional

Frente a la incertidumbre y necesidad de obras sobre "la 33", Vialidad Nacional informó que el mencionado tramo de ruta (Rufino-Rosario) que estuvo concesionado en su mantenimiento y servicios a distintas empresas viales durante los últimos años, hoy ha dejado de tener una concesionaria que se haga cargo de la conservación y prestación de servicios a usuarios. Por ende, las obras que puedan acondicionar a esta carretera están atadas a los tiempos que priorice el Estado argentino.



"Nación asumió directamente las tareas permanentes en un largo tramo de la Ruta 33 a través de la Dirección Nacional de Vialidad, asignando dicha tarea al Distrito Nº 7 con sede en la ciudad de Santa Fe. Lo que eleva la preocupación de los vecinos de la región, dado que la falta de una empresa responsable puede concluir en desatenciones y ausencias de trabajos prolongados en el tiempo, como sucede en otras trazas nacionales que carecen de reparaciones", expresó Lisandro Enrico.





"Esta noticia no representa una mejora en la categorización de nuestra ruta, sino que por el contrario vuelve a la situación que teníamos 30 años atrás en donde no había empresas de mantenimiento y todas las tareas descansaban en las reparticiones públicas. La diferencia es que en este momento Vialidad Nacional no se encuentra en las mejores condiciones operativas para asumir las tareas diarias y del corto y mediano plazo que implica la demanda vial de la Ruta 33", agregó el legislador.



Los descuidos del Estado

Respecto a esta decisión de Vialidad Nacional, el senador Enrico comentó: "De más está decir que esta situación a la cual no le encontramos justificación alguna es desaconsejable, inapropiada y en cierto modo peligrosa para una ruta que es la columna vertebral del transporte de la zona núcleo de la Provincia de Santa Fe que ha aumentado año a año la circulación de tránsito pesado y de vehículos particulares y que tiene mucho más tránsito que otras rutas que sí tienen empresas concesionarias que se hacen cargo de su atención".





Por ello, Enrico señaló que junto a representantes de varios gobiernos locales e instituciones que tienen un vínculo directo con esta ruta, se iniciará con insistencia un camino de gestiones para que pronto se inicien las obras y no queden sólo en promesas, dado que "cada día que transcurre son miles de vecinos que transitan la arteria y ponen en riesgo sus vidas".





Según el legislador, hoy peligran la atención al usuario, mantenimiento de banquinas, despeje de calzada, coordinación de servicios de bomberos, de ambulancias, de grúas y acarreos, de grúa pesada para remover grandes vehículos siniestrados, limpieza de cinta asfáltica y despeje de residuos que puedan provocar accidentes, entre otras responsabilidades.



El pedido a Vialidad Nacional



La cancelación del contrato del corredor bajo la modalidad de participación público-privada (PPP) con la empresa a cargo, llevó a que el senador Enrico avance con las gestiones de esta problemática ante la Dirección Nacional de Vialidad y acercara un pedido de obras al administrador general, Gustavo Arrieta. A su vez, el legislador adelantó que este viernes 6, se reunirá de manera virtual con el funcionario de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez.



"Esta nueva realidad que atraviesa la Ruta Nacional 33, colapsada en su capacidad de comunicación desde hace años, no hace más que dejar en una situación de falta de previsión y atención que debe movilizarnos a todos para que se adopten las medidas adecuadas de mantenimiento que sabemos que la actual Vialidad Nacional difícilmente pueda garantizar para semejante ruta", añadió.





Por último y en referencia a la nota enviada, el senador Enrico recordó que en los últimos meses se logró que la Cámara de Senadores de Santa Fe reclame por obras en esta ruta y ahora su intención será poner en conocimiento de la máximas autoridades de Vialidad Nacional esta preocupante situación, a los efectos de que se puedan aunar y sumar esfuerzos para lograr pronto un plan y un programa de mantenimiento, atención y obras en la Ruta Nacional 33, sin dejar de reclamar la tantas veces prometida autopista Rosario-Rufino.