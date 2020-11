El Plan Trayectorias articula con instituciones para generar nuevas oportunidades de empleo

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Surgido a partir de la visualización de la necesidad de muchos jóvenes y adultos trabajadores por ingresar al mundo del empleo, la Municipalidad de Rafaela creó el Plan Trayectorias.

En ese marco, se concretó la firma de un convenio entre el Municipio y el Club 9 de Julio que establece la incorporación de tres personas para su contención, aprendizaje y desarrollo de labores dentro de las instalaciones de la entidad deportiva.

La misma, se realizó en la sede del club y participaron el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el coordinador de Empleo, Juan Ruggia; el presidente de 9 de Julio, Hugo Morel; integrantes del equipo Trayectorias y participantes del programa.

Construir oportunidades

Diego Peiretti dijo que el Plan Trayectorias tiene el objetivo de "construir oportunidades para diferentes poblaciones que presentan dificultades para acceder a un puesto de trabajo".

El funcionario expresó que, a partir de la problemática, desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación y la Oficina de Empleo local, "diseñamos y establecimos este programa que busca, precisamente, tender un puente entre esas poblaciones y el Gobierno municipal, quien toma el rol de liderazgo para generar alianzas con diferentes instituciones de nuestra ciudad".

El Secretario destacó que "por un lado, los gremios tuvieron una buena receptividad, tomando gente para trabajar en sus predios y sedes, y, por el otro, los clubes". En ese aspecto, remarcó la labor coordinada con la Subsecretaría de Deportes y Recreación del Municipio "para que muchas instituciones deportivas se sumen y formen parte del programa, incorporando gente para que pueda hacer prácticas dentro de sus instalaciones".

En el caso particular del club 9 de Julio, "hemos repasado con su presidente la importante actividad social que está teniendo la institución, no solo con el Trayectorias, sino con muchos de nuestros programas. Participa, activamente, en nuestras políticas de cuidado del medio ambiente representando a los clubes en el Consejo Ambiental de Rafaela; ha puesto a disposición sus instalaciones para el montaje de un centro de aislamiento que viene receptando a personas que no tienen posibilidades en sus hogares y que deben aislarse por estar afectados por el coronavirus".

Además, recientemente la entidad se sumó al programa Santa Fe Más, formando parte de un programa que busca dotar de nuevas capacidades a jóvenes de nuestra ciudad.

También se suman al Trayectorias las empresas a quienes Peiretti se refirió como "otro de nuestros aliados estratégicos con quienes estamos trabajando para incorporar jóvenes y adultos para que realicen prácticas".

Convenio

Con respecto a la participación que tiene 9 de Julio en el Plan Trayectorias, Peiretti describió que "el club va a contener y capacitar a tres trabajadores, una mujer y dos hombres, que estaban lavando autos en el centro de nuestra ciudad. En ese marco hemos firmado el convenio que formaliza la relación".

"Queremos agradecer, en el nombre del club 9 de Julio, a todo el arco institucional que, cada vez que la Municipalidad plantea políticas específicas, encontramos siempre buena recepción", finalizó.