Azconzábal, un médico y 17 jugadores: chárter a Tucumán

Unión, que el lunes 23 viaja a Bahía para jugar el 24 la Sudamericana, pedirá en AFA que el partido con Arsenal en el Viaducto se juegue el viernes 20. Para ir a Brasil, todo "igualito" a Ecuador: Sauce Viejo-Bahía, hotel, descanso, nada de entrenamiento y a jugar el partido de la Copa.

Unión está, justamente hoy, a dos semanas del partido más importante de sus últimos años en el fútbol profesional: el martes 24 de noviembre visitará el reinventado Arena Fonte Nova de Brasil para visitar al Bahía por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Claro que antes deberá viajar hasta el norte de la Argentina, este viernes, para medirse con el Atlético Tucumán de Ricardo Zielinski desde las 21.15. Para "achicar" el desgaste físico, el presidente Luis Spahn decidió la contratación de un vuelo charteado desde Sauce Viejo hasta el Jardín de la República.

"Todo se sobredimensiona por lo de la Copa Sudamericana, la ilusión de la gente y la clasificación del equipo. Pero la realidad es que no vamos a hacer nada especial o distinto. Siempre viajamos así a esos lugares: son 19 lugares: el DT, un médico y 17 jugadores. El resto (cuerpo técnico, médicos, utilería, auxiliares y algunos jugadores más), en micro", explicaron desde Unión ante la consulta de El Litoral por la logística del viaje.

Hay que recordar que el equipo de Juan Manuel Azconzábal deberá jugar este viernes, desde las 21.15, contra Atlético Tucumán por la Liga Profesional. Claro que antes de ir a Bahía, para jugar el martes 24 el juego de ida de la Copa Sudamericana en Brasil, tendrá que visitar a Arsenal de Sarandí. "Vamos a pedirle a la AFA que nos de prioridad y ese juego en el Viaducto se programe para el viernes 20 de noviembre", confiaron los dirigentes ante la pregunta de este diario.

Son tres partidos oficiales en doce días; es decir un juego cada cuatro jornadas, a saber:

- Este viernes 13 contra Atlético en Tucumán a las 21.15

- El viernes 20 contra Arsenal en el Viaducto de Sarandí en horario a definir

- El martes 24 contra el Bahía, en Brasil y a las 19.15, por la Copa Sudamericana

Ahora bien, de cara a esta seguidilla, la pregunta es: ¿qué hará el "Vasco" Azconzábal con el once titular?. Por ejemplo, de cara a los dos juegos de Liga antes de la Copa: ¿cuidará algo?; ¿guardará jugadores?; ¿seguirá con un mix?. Lejos de esa frase Maradoniana de "Mascherano y diez más" (hoy en el Tate sería "Moyano y diez más"), el DT tatengue fue claro: "Yo no dirijo un equipo sino un plantel".

Hay un par de tips que lo "definen" en el día a día al entrenador de Unión desde que pisó Casasol:

-1) Siempre buscó tener dos jugadores por cada puesto para "fomentar y mejorar la competencia interna"

-2) Hay una máxima: "No hace diferencia entre el jugador consagrado y el chico que viene de abajo: juega el que ve mejor"

Respondiendo a la pregunta: seguramente el entrenador ponga en Tucumán este viernes los once que jueguen en Bahía el martes 24 por la Sudamericana y sí arme algo "más alternativo que nunca" contra Arsenal en el Viaducto el viernes 20 antes de volar a Brasil.

Más allá de la obvia conformidad por los dos últimos resultados, donde se llevó puesto a dos grandes, avanzó en la Copa y se posicionó en la Liga Profesional, existe una notable conformidad por la inserción de los pibes que pedían pista en reserva.

"Cuando lo contratamos al Vasco, más allá de la pandemia, le explicamos que había una camada que chicos en Unión que, primero con Magnín y después con Mosset, no tenían posibilidades. Después, como pasa siempre, está la mano y el gusto del entrenador. Ejemplo: a Kevin Zenón lo veíamos como un enganche con casi nada de sacrificio; vino este entrenador y hasta lo puso de "3"; es decir que le imprimió sacrificio y marca. O sea, eran condiciones que el chico tenía y el "Vasco" las vio".

Claro que, por la importancia de los nombres que quedaron en el camino (no se renovó con el experimentado Bottinelli y perdió importancia el "melli" Calderón), la decisión insignia estuvo en la cueva y fue la confianza para Brian Blasi.

"Azconzábal llegó y al otro día de verlo sentenció que Blasi iba a jugar de marcador central: lo puso ahí y no lo movió nunca más. Acá adentro, en el club, los que conocen inferiores, saben que ése es el puesto de él. No hubo problema con Botti y tampoco objetó algo de la velocidad de Calderón. No pasa por los que no juegan...pasa por la confianza que le dio al que juega, que es Brian", explican a modo de ejemplo.

¿Cábala?: "todo igual para Bahía"

De cara al viaje para jugar en Brasil el partido de ida de la Copa Sudamericana contra el Bahía, el martes 24 a las 19.15, el Unión de Azconzábal hará "todo igualito" que en Guayaquil.

"Chárter tipo 16 horas de Sauce Viejo a Bahía: del aeropuerto al hotel. Nada de entrenar allá y nada de reconocer el Fonte Nova. Llegamos ese lunes, cenamos, dormimos, jugamos el martes y nos volvemos", anticiparon.