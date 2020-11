Ledesma paró un equipo tentativo para el debut

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre los 15 para enfrentar a los All Blacks estarían los retornos, tras varias temporadas afuera de Los Pumas, de Gómez Kodela y Juan Imhoff. Y se produciría el debut absoluto de Santiago Chocobares.

Este martes en Australia no fue un día más para Los Pumas. Hubo entrenamiento de alta intensidad en el Leichhardt Oval de Sídney, y Mario Ledesma paró por primera vez un equipo que podría llegar a ser el que debute ante Nueva Zelanda el próximo sábado a las 3.10 de la mañana, hora de nuestro país.

Para los movimientos en conjunto, el entrenador argentino eligió en la primera línea a Tetaz Chaparro y Montoya como pilar y izquierdo y hooker respectivamente. La novedad entre los tres de adelante, se da en la punta derecha, donde podría tener su chance con 35 años de edad, y con siete de ausencia en el elenco nacional, Gómez Kodela.

En la segunda línea, lo más lógico: un indiscutido como Guido Petti, arma fundamental para los line out, tanto propios como ajenos; junto al ex SIC, el cordobés Matías Alemanno quien, al no estar en el plantel por lesión Tomás Lavanini, intentará aprovechar al máximo la oportunidad. Completaron los forwards el capitán, Pablo Matera, junto al concordiense Kremer y el tandilense Bruni.

Pareja de medios experimentada para “manejar los hilos” del equipo con Cubelli y Nico Sánchez. En el centro de la cancha, habrá un debut total: Santiago Chocobares, cuyo origen rugbístico es Pampas de Rufino, pero que jugando para Duendes de Rosario tuvo su “vidriera” internacional. El tucumano Orlando, lo acompañaría como número 13.

Los tres del fondo, que tuvieron muy buenos desempeños en los dos amistosos con Rugby Australia Selection serían Imhoff (que vuelve a Los Pumas luego de 5 años), Delguy y otro cordobés, Santiago Carreras.

Pasando en limpio, el equipo podría ser: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Matías Alemanno; Pablo Matera (Capitán), Marcos Kremer y Rodrigo Bruni; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Juan Imhoff, Santiago Chocobares, Matías Orlando, Bautista Delguy y Santiago Carreras.

Lógicamente todavía faltan algunas prácticas antes de la confirmación oficial de los equipos, y se puede producir modificaciones.

Dos afuera y uno en duda

Dos que no serán tenidos en cuenta para este primer encuentro, serán los rosarinos, ex Duendes, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli, porque todavía arrastran algunas molestias e intentarían que lleguen en plenitud al segundo encuentro con “los de negro”, previsto para el 21 de noviembre (a las 5.45).

Por su parte, el santiagueño Facundo Isa este martes ya se pudo entrenar a la par de sus compañeros. Pero tampoco estaría en los planes de Ledesma para el debut, al menos de titular. No se descartaría que pueda ocupar un lugar en el banco de suplentes y ser un “impact player” de jerarquía para un segundo tiempo ante semejante rival.