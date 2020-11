Merkel, Johnson, Macron y Erdogan felicitaron a Biden por el triunfo

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió hoy nuevas felicitaciones de varios líderes, entre ellos el primer ministro británico, Boris Johnson; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan.

Johnson informó hoy que había hablado con Biden para felicitarlo por su victoria en las presidenciales de Estados Unidos, y expresó su deseo de "fortalecer la asociación" entre ambos países.

"Acabo de hablar con @JoeBiden para felicitarlo por su elección", tuiteó el jefe del Gobierno británico, estrecho aliado de Donald Trump.

I just spoke to @JoeBiden to congratulate him on his election. I look forward to strengthening the partnership between our countries and to working with him on our shared priorities – from tackling climate change, to promoting democracy and building back better from the pandemic.