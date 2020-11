https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga española Real Madrid suspende partido tras detectarse 11 casos de Covid-19 en su equipo rival

Real Madrid, con presencia argentina, suspenderá el partido que tenía programado jugar este domingo frente a Morabanc Andorra, por la 11ma. fecha de la Liga Endesa de la ACB de básquetbol de España, por 11 casos de coronavirus detectados en el equipo del Principado.



La organización del certamen resolvió aplazar el encuentro hasta el 4 de enero a las 18.30 hora local (14.30 de la Argentina).



Entre su participación en campeonato local y Eurocopa, el conjunto andorrano ya suspendió cinco encuentros consecutivos, a causa del brote que sufrió en su plantel.



Según reflejó el diario ‘Marca’, el conjunto andorrano no se alistó ante el Gipuzkoa (del DT santafesino Marcelo Nicola) ni el Casademont Zaragoza (asumió como entrenador el bahiense Sergio Hernández) y ahora suspende su tercer duelo ante el combinado ‘merengue’, líder absoluto de la clasificación, con un registro 10-0.

El último partido que disputó el Morabanc Andorra se dio el pasado 27 de octubre ante el Liektabelis lituano (76-66)



Real Madrid, que tiene en sus filas a Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata), Nicolás Laprovíttola (ex Lanús) y Gabriel Deck (ex San Lorenzo), es uno de los cuatro equipos que jugó los 10 encuentros programados hasta el momento. Los restantes son Baskonia (con Luca Vildoza), Manresa (Juan Pablo Vaulet) y Estudiantes.

