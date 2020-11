https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

MasterChef Celebrity La desagradable anécdota de Lizy Tagliani con una ensalada de frutas

Hace algunas semanas, Santiago del Moro les preguntó a sus seguidores a quién le gustaría ver en MasterChef Celebrity. Muchos nombres fueron propuestos, pero uno ganó por mayoría absoluta: Lizy Tagliani.

Aunque la conductora no se puso el delantal de cocinera ni llegó a la etapa de los reemplazos, sí aceptó ser invitada en el programa que se vio el lunes último. A diferencia de los especialistas que hasta ahora acompañó al trío de jurados, Tagliani fue una famosa, que llegó al puesto por carisma y simpatía, más que por talento gastronómico.

Sin embargo, el conductor no quiso dejar pasar los modestos conocimientos de la invitada en esas lides, y por eso le pidió que les contara al resto de los presentes sobre su pasado en la cocina. Lizy arrancó tranquila: "Yo empecé trabajando en una parrilla. Me contrataron de adicionista, pero después me descendieron a armar paneras, así que seguro puedo ayudar".





Igualmente la compostura no le duró mucho, porque apenas Santiago hizo referencia a su pasado como experta en ensalada de frutas, la estrella desbarrancó: "Ensalada de frutas hacía a domicilio. Entonces cortaba todo, armaba los bowls y un día agarré la bicicleta y me caí. Igual, barrí toda la ensalada de fruta del piso y volví a juntar todo. Después la gente la comía en la parrilla y decía: 'Che, qué duro es esto', porque a lo mejor estaban comiendo pedazos de cascote. Pero yo le decía 'debe ser la manzana'. Muy higiénico todo".