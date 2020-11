Línea directa y llegan cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Falta de mantenimiento

VECINA DE BULEVAR GÁLVEZ

"A la Municipalidad: una de las avenidas más concurridas, bulevar Gálvez, está a oscuras. ¡¿Cómo es posible tanto abandono?! Solo hace falta mantenimiento y reponer luces. Igual que la plaza Pueyrredón: falta riego y limpieza. Para eso cuentan con nuestros impuestos que pagamos religiosamente todos los meses. Hago un llamado a quien corresponda, para que regularice lo expuesto. Muchas gracias al diario por este espacio".

Casillas en zonas inundables

LIDIA MONTAGNINI

"Se están levantando cualquier cantidad de casillas precarias sobre el costado oeste de la autopista. Ignoro si corresponden a los terrenos a Santo Tomé o a Santa Fe; pero es bueno que empiecen a tomar medidas ahora, porque toda esa zona ante la primera inundación quedará bajo agua. ¿Y qué van a hacer con esa gente?, ¿otra vez buscar galpones, escuelas, etc.?, ¿otra vez volver a la misma historia? Es hora de que ya mismo tomen medidas, porque es imposible que se forme un barrio, siendo una zona totalmente inundable".

Cuidar a los que nos cuidan

ROSA DE Bº MAYORAZ

"Pregunto al gobernador y al intendente qué hacen para frenar la propagación de este virus. Tienen que cerrar locales, etc...., miren esa enfermera que murió... Todos necesitamos trabajar y comer. Yo, como doméstica, no puedo trabajar porque mi patrona no me lo permite, y todos los días tengo que ver qué voy a hacer, qué voy a comer, y sin embargo, me la banco. En Monte Vera, hay un montón de infectados y vienen a Santa Fe, y de acá van para allá. En los talleres mecánicos, ¿cuántos hay que se contagian por día?, tanto traer y llevar autos. ¿Por qué no cierran algo, por una o dos semanas? Hay negocios que no son esenciales, como también los gimnasios, clubes... Los bares se ven llenos... No piensan en los médicos y enfermeras, que no dan más... Tengo una amiga que es médica y ya están por de más de agotados. Hay muchos contagiados, ¡¿qué esperan por favor?!".

Llegan cartas

OTRA ERA LA PARÁBOLA (II)

Prof. María Teresa Rearte

Con relación a lo que bajo el título "El que quiera entender, que entienda" dice la lectora Mirta Lidia Sattler en "Línea directa" del 5/11, y me alude, deseo expresar lo que sigue: 1º Mi carta fue publicada en la web con el título por mi sugerido "Otra era la parábola". El que no fue publicado en la edición impresa. 2º No defendí "lo indefendible" como me atribuye. Sino que afirmé que el Evangelio que se leyó en las Misas del 20 de septiembre del año en curso, es el de San Mateo 19, 30-20, 16, que corresponde al Domingo XXV durante el año, Ciclo A para más datos, de la Liturgia católica. El que se refiere a la "parábola de los obreros de la última hora". Y es el que comentó el Papa Francisco en el "Ángelus del Papa". No es el evangelio citado por el columnista de "Sarasa". 3º El Evangelio que cita el columnista es el de San Mateo 25, 14-30, sobre la " parábola de los talentos" que transcribe en su nota. Y con el cual –por error- le atribuyó al Papa Francisco comentarios sobre la misma que no hizo, porque lo que dijo no tenía relación con "la parábola de los talentos"; sino con la "parábola de los obreros de la última hora". Y en la fecha por mí antes indicada. Comentarios en los que –insisto que por error- interpretó que se asociaban a declaraciones del presidente Alberto Fernández en San Juan, sobre el tema del mérito, etc. 4º El Papa en el Ángelus no se dirige a Argentina, ni a los argentinos. Sino al mundo. Bastaría que la lectora siguiera la transmisión del Ángelus con la plaza de San Pedro actualmente con poca presencia de fieles. Pero sí con el suficiente número de ellos y alguna bandera, para comprender que el Pontífice se dirige a los católicos del mundo. Algunos presentes en la plaza. Y otros que lo recibimos a través de distintos medios como la televisión.

5º También yo entendí a lo que quiso llegar el columnista, que era mostrar la adhesión del Papa Francisco a la posición del presidente argentino. Pero equivocó el camino al elegir una parábola que el Papa no había tratado en su mensaje del Ángelus. Por lo que no mostró nada de lo que quería demostrar. Y su propósito acabó en fracaso, incluso después de haber publicado la totalidad de la parábola de los talentos. Y la que está muy desorientada es la lectora, que aún no ha comprendido que el Papa es de nacionalidad argentina. Pero es el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica. Católico quiere decir "universal", en dos sentidos: "según la totalidad" y "según la integridad" La Iglesia es católica porque ha sido enviada por Cristo en misión a todo el género humano. (Cfr. Mt 18, 29) Por lo tanto, en el extenso territorio de la misión Argentina es sólo un país en el mundo, aunque se trate del país natal del Papa Francisco.

6º En cuando a mi persona la lectora debe saber que por ser profesora, como ella lo indica, mi trabajo fue y sigue siendo el servicio a la Verdad. La verdad de la fe, de las ciencias y también sobre los hechos y actos humanos. Razón por la que debía indicar el error cometido por el autor de "Sarasa". Lo que hice con delicadeza y respeto. Pero que por los términos y el modo empleado por la lectora me veo en la necesidad de explicar con amplitud. Vivir en la verdad y en la libertad en medio de la presión social de un mundo que se aparta de una y otra es una pesada carga. Pero es el riesgo de la especialidad que elegí ejercer en la enseñanza.