https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 10.11.2020 - Última actualización - 21:28

21:20

La peste en mi pago El Che y el coronavirus La Peste en mi Pago no tiene pasado pero alteró el presente y, por tanto, cambiará el porvenir de todos.

1 - Tenembaum: "Trump hizo su aporte para que no haya democracia en el futuro".

"El presidente norteamericano, con sus dichos, estimula a dictadores a consolidarse en el poder y que la democracia y la libertad no tienen por qué ser respetadas".

Si tenemos un país donde el voto es optativo y se vota a alguien como Trump. Un país que, en una elección de segundo mandato alcanza los votos que se sumaron en el recuento, el asunto no es Trump. El periodista debería saberlo. Lo sabe.

2 - “El Che en Tablada: Un homenaje y una reflexión sobre el legendario guerrillero rosarino, cuya efigie preside una humilde plaza en el sur de la ciudad…”. “El Che no fue un asesino, fue un militar y un hombre convencido de sus ideales”. La firma responsable es de Sebastián Riestra. En el año 2020 esta reivindicación, como una recidiva con febrículas cómodas desnuda ausencias, olvidos, cuestiones de insuficiencias mal curadas. La libertad nuestra le asiste. No en todos lados, no siempre. Algunos sitios no fueron ni son así de democráticos. El colega debería dar fe.

3- Alberto Ángel Fernández dijo alguna vez "Tras la pandemia, tenemos que empezar a construir un país distinto".

"La cuarentena va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran, lo demás son debates estériles".

"Tenemos un problema en la economía, que es la retracción de la gente y el no consumo. Los comercios se abren pero los clientes no aparecen".

4- El Caso del Dios pagano. “Los síntomas que accionaron las alarmas y una interconsulta con su médico histórico: así definieron cómo tratar a Maradona por su abstinencia”. Tal el titular general sobre su hematoma subdural.

DÓNDE SE PARA LA PESTE

Es interesante cómo la peste en mi pago dispara reflexiones periodísticas y la lectura recopila, almacena… exhibe textos poco frecuentes. Estamos en mitad del río que lleva al Siglo XXI.

Nota: en ningún caso una publicación clandestina es la fuente de los textos que se reproducen en esta visión (llevamos más de 100) de la Peste en mi Pago. Reconocidas empresas periodísticas dieron cabida a los escritos mencionados.

Hay miradas concurrentes que indican: la Peste despanzurró economías y comportamientos sociales. A la fecha no hay protocolos ni lecturas sobre “Secuelas de la Pandemia” (pulmones, hígado, cerebro, aparato digestivo). Se sabe de la Economía muy malherida. Se reconoce que el Sistema de Vacunación Obligatoria no es el que se programó. Se advierte que estamos en pleno período de la figurada frase de Sócrates sobre que no sabía nada. Final: todos estamos aprendiendo a vivir sin la sabana que escondía nuestras partes pudendas.

La Peste en mi Pago no tiene pasado pero alteró el presente y, por tanto, cambiará el porvenir de todos.

¿Sirve buscar ahora una reposición interior sobre El Che? Evidente es que sí y que quien escribió la necesitaba. Allá con su almohada. La Peste dejó horas insomnes que cada uno acomodó como pudo. Habrá más.

¿Sirve desviar las culpas a un sólo hombre cuando son muchos los que lo votan aceptándolo? Buena pregunta Don Laguna, diría el gaucho. Trasládela a la Argentina y repregúnteselo. Algo de eso debe andar por el alma de quien escribe. La democracia tiene un trago amargo: la mayoría manda. Cicuta pura.

¿Es necesario cambiar el eslogan “mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”? El peronismo cada tanto abre la puerta del neo realismo, del realismo mágico y la patafísica. Alfred Jarry, Artaud, Tristán Tzara, Boris Vian, García Márquez y el más perfecto retratista: Fellini. El coronavirus lo hizo. Y, como corresponde, todo verdor perecerá y todo eslogan se marchitará. No estamos cerca de ningún puerto conocido. Todo Fernández es moción de anhelo.

Cuando se acepta que Maradona es dios y que, por tanto, es fuente de toda razón y justicia “El Diego” no es un muchacho enfermo transitado por las drogas en exceso (en presencia y ausencia) que todo lo bueno suyo fue jugar bien a la pelota -como nadie– y que el perdón de sus pecados nos libera a todos. Es un espejo.

Mandato: Perdonar a Diego, total… es parte íntima de nuestra carnadura que ni la Peste degüella…

“Maradona es una personalidad tóxica. El principal problema es la gente que no le dice la verdad” …/… "Una persona que vive peleándose con sus hijas no puede ser feliz. No puede ser feliz una persona así. Además, Maradona tiene el problema de la obesidad mórbida y el problema de las adicciones”, dijo Nelson Castro. No hubo réplicas.

BARAJAR LA PANDEMIA

Gobernantes que dicen conceptos definitivos… que se marchitan a la quincena siguiente. Neo panegiristas del Che y su Residencia en la Tierra; un perfil que hoy comparte un frente de camisetas -en el mundo– con el Diego. Manufactura Taiwán. Tengo ambas, talla XL.

Aprendí el respeto por la ciencia y ojo, en mitad la Peste confesaron su ignorancia y se advierte que pocas veces debieron reconocer abiertamente su principio de falibilidad. Puede fallar, falla y se reconstituye con los nuevos conocimientos. Solo sabían que casi nada sabían.

La peste (esta es una hipótesis de trabajo) cambió los ejes de torna del pensamiento. Giran de modo diferente. Es otra la Ciencia y distinta la economía y, si las cosas siguen sin resolverse en Sanidad, repercutirán alrededor de libertades individuales. Glorificar a Maradona, reperfilar al Che y estigmatizar a Trump como si fuese, él solo, una gran Escherichia coli, no dejan de ser pasadizos al inconsciente colectivo (Charlie te queremos) que la Peste destapó. Hay que tener cuidado, estamos sin la sábana.