Tras las escenas de incumplimiento de protocolo

Sain advirtió a los clubes de la provincia: "Si no cumplen se van a quedar sin fútbol"

El ministro de Seguridad sostuvo que las instituciones no le "van a doblar la mano" a esta gestión. "Sentimos que los dirigentes de los clubes santafesinos del fútbol de Primera no están a la altura de las circunstancias", expresó.

Crédito: Manuel Fabatía



Crédito: Manuel Fabatía

El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, advirtió este martes por la tarde sobre las concentraciones de hinchas antes de sus partidos como locales en el marco de la pandemia de coronavirus al señalar que si "los clubes no cumplen los protocolos, se van a quedar sin fútbol". El funcionario santafesino se refirió a la concentración de hinchas de Rosario Central del lunes a la noche en el Parque Alem, contiguo al Gigante de Arroyito, que hicieron la "previa" del partido que le ganaron a Godoy Cruz, 2 a 1, con muy pocos barbijos y escasa distancia social. Los hinchas "canallas" desplegaron banderas e instrumentos musicales en un típico carnaval "auriazul" hasta que se dispersaron y corrieron hasta la puerta del Gigante cuando descubrieron que el colectivo del plantel se había desviado, y donde hubo algunos incidentes con la policía que terminaron con un simpatizante detenido. Al respecto, el entrenador "canalla" Cristian "Kily" González declaró por videoconferencia después de que su equipo le ganara a Godoy Cruz que le agradecía "a la gente" que fue a recibirlos, "todos con distancia social". En este sentido, Sain sostuvo que los clubes de la provincia no le "van a doblar la mano" a esta gestión, y advirtió: "O se ponen a la altura o se quedan sin fútbol". "Sentimos que los dirigentes de los clubes santafesinos del fútbol de Primera no están a la altura de las circunstancias", expresó Sain al referirse a los episodios llegados de la mano de la reanudación del campeonato de fútbol local, cuando tanto hinchas de equipos rosarinos como de la capital santafesina se mostraron saludando a los planteles sin respetar las normas de distanciamiento y casi sin protegerse con barbijos. Sain sostuvo que los clubes de la provincia "estaban acostumbrados a que el Estado no se le pare de manos. Estaban acostumbrados a hacer lo que querían, porque con una llamadita telefónica le doblaban la mano al Ministerio de Seguridad en el cumplimiento de las normas". Respecto de las razones por las que la fuerza policial no intervino en estos hechos, el ministro de Seguridad remarcó que "es muy difícil cuando hay una sociedad o algunos sectores sociales tan desapegados de ciertas normas, como para suplir esa condición con la presencia policial". "Si en este contexto hubiéramos interpuesto el accionar policial de la guardia de infantería, habríamos incurrido en un problema de mayor envergadura del que realmente ocurrió", concluyó. El pasado domingo, los hinchas de Newell's fueron a apoyar a su equipo en la previa del partido que perdieron 2 a 0 con Boca Juniors. Los simpatizantes "rojinegros" se concentraron en el complejo deportivo de Bella Vista, donde se reunieron para acompañar al colectivo en una caravana de autos que terminó con una aglomeración en el Parque Independencia, donde también hubo muy poca distancia social y ausencia de barbijos.