Disfrutar el salto al vacío

Miércoles 11.11.2020

7:32

El nuevo EP de Germán Croci ya se puede escuchar a través del canal de YouTube oficial. La obra del artista nacido en Santo Tomé compila cuatro historias audiovisuales publicadas en los últimos años.

"Verbo Intransitivo" es la primera gran historia de Germán Croci en su aventura solista. Hubo otros despliegues, fichas de un entramado más complejo, en forma de videoclips: "Queman", "Es la primera vez", "No soy tan místico" y "¿De qué están hechas las historias?", realizadas visualmente por Not Momma. "El álbum articula, intenta unir los pedazos rotos, esas piezas con luz propia y en aparente desorden, que sin embargo adquieren otro brillo en la totalidad", afirma la presentación de este material que se anuncia como un "primer episodio", que se abre a nuevos capítulos en la carrera venidera del ex Maníaco Proyect y Furor Sanandi.

Producido y grabado por Matías Pallero, el material fue masterizado por Ramiro Genevois. La banda se completa con Alexander Russell-White (bajo) y Juan Ledesma (batería, arreglos rítmicos). Además, participan en carácter de invitados María "Tana" Monti, Nicolás Milocco, Andrés "Boyi" Procchietto, Nicolás López Soto, Selene Rozycki, Gonzalo Albornoz, Oscar "Luli" Gauna, Nicolás Serrano, Agustina Cortés, María Nela Pini, Leo Montejo, Paulo Mundani y Gerónimo Cabral.

El Litoral se acercó al joven artista para adentrarse en ese mundo de diversidad estilística y preguntas abiertas.

Gestación

-¿Cómo fue el proceso de composición de estas canciones?

-Como todo proceso, las formas se van conociendo al mismo tiempo que se conocen los "cómo" de una composición. Tiempo, escucha, paciencia, mucha soledad y mucha compañía, forman parte de ellas. Por lo general, todo comienza con una letra y una rítmica. Con Matías Pallero ensamblamos las primeras notas al escrito, e imaginamos, a priori, la ruta que puede alcanzar cierta canción. Podemos decir que el escrito es un elemento fundamental para que toda la instrumentación, músicos y músicas, luego de una idea estable, puedan venir al estudio a grabar, y ponerle el color que imaginamos para la canción. Fue un proceso al cual se le dedicó mucho trabajo (un trabajo interno el cual se respeta mucho). Es muy importante la elección de cada músico o música, porque necesito saber que están sintiendo la canción y esa elección no se hace fácil. Este primer episodio llamado "Verno Intransitivo" termina en un muy lindo proceso. Hay que saber dónde poner las comas y los puntos. Frenar en este EP es una forma de acentuar y ponerle fin a algo.

-Dolores, pesimismos, pasado, nuevas perspectivas. ¿Cómo se articulan esas emociones en las letras de este EP en algún modo conceptual?

-Para responder a lo conceptual me gusta utilizar la metáfora del libro: una vez que lo terminás ya sos otro. Como sucede en todo escrito, una parte de vos que queda ahí, y seguramente con el tiempo va a seguir teniendo efecto, resignificando ese escrito o letra, incluso la emoción con la que uno acompaña la canción. Desde la primera a la última estación hay un salto, un salto que llevó a desplazarse canción por canción para ser efectivo.

También podemos pensar en un cambio, aunque no me guste demasiado el término. Me quedo más con el concepto de que en la articulación de esas emociones aparece, otra vez, un deseo nuevo. Parece vulgar, pero si lo pensás, lo que más cuesta es tener un deseo fuerte, lleno de vida que te ayude a visualizar algo más. Creo en el pesimismo y el dolor; son dos herramientas en un mundo que cree estar lleno de certezas... y ya no hay dudas, no hay preguntas. Parece que todo tiene que tener sentido y caer bajo el imperativo de la felicidad. El pesimismo es la herramienta más noble ante un mundo que habita la incertidumbre y las injusticias. Creo que es más difícil y doloroso imponerse constantemente que tenemos que ser felices en todo momento a poder pensar que nuestra condición como humanos tiene otras características y poder aceptarlas. Una vez que podés hacer eso, tenés la posibilidad de vivir otra historia. Me resisto fuertemente a que desaparezca la pregunta, porque donde no hay pregunta hay "verdad", no hay flexibilidad. Me gusta pensarme comprometido, en primer plano, en primera persona, hacer carne el verbo. Valoro mucho quien se compromete con lo afectivo y lo expone, jugársela y defender esa posición frente a cualquier panorama.

Abrirse a la sorpresa

-"Queman" y "¿De qué están hechas las historias?" tiene un espíritu funk; "No soy tan místico" tiene una identidad tanguera al estilo La Chicana; "Es la primera vez" tiene un claro sabor latino, con toques de cumbia colombiana. ¿Cómo fue surgiendo esta diversidad estilística?

-La diversidad de estilos se da por varios factores. Más allá de lo que uno puede proponerse, este disco es navegar con otros. Con un escrito en la mano y una rítmica, uno siente en la piel dónde puede terminar cierta canción. Pero todo cambia con el encuentro con el otro. En principio, puede haber una idea, pero lo más importante es que nunca puedo imaginar bien con qué me puedo sorprender. Eso quería que pase con este disco. Fue una idea que me gustó sostener: no hay límites. Trabajo con Matías para eso, para sorprendernos todo el tiempo de lo que puede nacer en lo musical, tanto como en su producción final, en su totalidad.

-En el arte de tapa de Santiago Saurin se ve una caída dentro de un vacío, que según se mire puede ser una pupila. ¿Hay algo de caer hacia adentro y mirarse de otra forma?

-El arte de tapa, muy bien interpretado por Santiago Saurin, marca una caída a un vacío, pero sobre todo a un vació fértil. Creo que comprende una paradoja, y a la vez, hay que ser muy cauto si uno decide caer hacia adentro. Digo "decide" porque, si observamos bien la tapa, hay un goce, un disfrute en esa caída, hay una caída que es lanzada, decidida. Lo que no queda claro, y seguramente, podremos develar en el segundo episodio es con qué se encuentra allí en el fondo el sujeto que cae.

-¿Por qué "Verbo Intransitivo" como título?

-Alguna vez escuché a un docente de la carrera de Psicología decir que el único verbo intransitivo era "morir". Esas frases que te quedan en el cuerpo dando vueltas para llevar a donde sea, y que con cada nuevo recurso empecé a incorporar. Todo el tiempo estamos muriendo: cada día que pasa, cada decisión que tomamos, cada abrazo que damos, cada palabra que decimos. Un verbo intransitivo es aquel que no admite complementos. Este disco contiene cuatro historias, que te hacen vivir y morir constantemente. El desafío es recorrer, transitar la instransitividad, desconocer lo conocido.

Lado a lado

-¿Cómo fue el trabajo con Matías Pallero en la producción, grabación y mezcla?

-Matías es hoy mi compañero más fiel en el mundo de las ideas para las composiciones. Es la mirada exterior. Alguien que propone, pero que también respeta. Un compañero con quien conecto muy bien. Fue quien me alojó al día siguiente de haberme retirado de un proyecto anterior y me dio la confianza hasta el día de hoy. El crecimiento en lo sonoro y en el estudio fue exponencial, estoy muy contento de tenerlo al lado mío. Es el guitarrista de esta formación, y también productor. Lo importante en el arte es rodearte de buena madera.

-¿Cómo armaste la banda que grabó, y cómo fue la convocatoria de cada uno de los varios invitados?

-Tengo una trayectoria de más de diez años en la escena, escenarios, recitales. Ese camino me enseño a observar y oler las buenas intenciones de las personas, más allá de detectar un músico o música, en particular. Cada vez que se establece una idea firme, que tiene consistencia, la misma percepción te hace acordar de alguien, o quien sería el indicado o indicada (porque me gusta mucho meter voces femeninas) para grabar tal instrumento y ser parte de la canción. Quizás, no pasa por un tema de convocatoria, sino de darle pasión, amor y cuidado al proyecto. Es lo que más me importa.

Hacia el futuro

-El año pasado ganaste el Poquet Award a la Revelación. ¿Qué salto artístico pensás que estás dando con este nuevo material, viniendo de aquellos pasos previos?

-Uno pone mucho de uno mismo en toda arista artística. Para quienes lo vivimos como un compromiso con el cuerpo, o una extensión de nosotros mismos, se siente como un gran abrazo. Esa misma noche estuve en tres ternas distintas, y me tocó ganar el Poquet Award a la Revelación. Me fui con una sonrisa y con la palabra revelación en la cabeza. Mis letras revelan mucho de mí: dicen, hablan, desnudan. Creo que el salto artístico con respecto a este nuevo material fue potenciar todo aún más, y seguir por el camino que elegí, teniendo seguridad de la experiencia hasta hoy obtenida. El cambio artístico es saber que todo cambia constantemente.

-Con la situación actual se complica la presentación en vivo del material, al menos por unos meses. ¿Qué se viene para el futuro inmediato, ahora que el material está en la calle?

-El futuro inmediato tiene aroma al segundo episodio y a sorpresas muy gratas. Terminar el disco, seguir en el mundo del estudio de grabación e imaginar el escenario con todas y todos los músicos arriba, con el contacto de la gente, con la calidez de los cuerpos presentes. El disco ya está en la calle, ahora tiene que venir la calle hacia el disco. La presentación tiene que ser especial y así lo haremos.