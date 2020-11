https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Mensaje de despedida del deporte profesional Gago: "Siento la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado"

El mediocampista Fernando Gago anunció oficialmente que se se retira de la actividad como futbolista profesional a los 34 años y aseguró sentir "la felicidad" de poder hacerlo por decisión suya y "en el momento indicado".



El experimentado jugador le había comunicado su decisión a sus compañeros y al cuerpo técnico de Vélez encabezado por Mauricio Pellegrino, y en la noche del martes difundió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.



"Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión , elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción", comenzó relatando Gago.



Asimismo continuó: "Como todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy".



"Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado", añadió.



En tanto, manifestó: "Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones. Agradezco a todos los hinchas, que hacen a este deporte único".



"Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún", aseveró el futbolista que vistió las camisetas de Boca, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez.



Finalmente Gago, quien además tuvo su paso por la Selección argentina, expresó: "Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera, pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio. El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre. Gracias por el apoyo y el cariño. Un abrazo para todos".

