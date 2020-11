https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A los 39 años anunció su retiro de las canchas Santiago Darraidou, ex atacante del seleccionado, se retira como jugador de vóleibol

Santiago Darraidou, exjugador del seleccionado argentino de vóleibol y opuesto de Ciudad de Buenos Aires en la última temporada, anunció este miércoles su retiro de la actividad a los 39 años.



"Hace tiempo vengo pensando que este momento iba a llegar. Me toca despedirme como jugador de este deporte al cual le dediqué muchos años de mi vida con pasión. Tal vez no es el final soñado pero se dio así. Agradezco a los entrenadores que tuve, preparadores físicos, kinesiólogos, médicos... A mis compañeros, de los cuales aprendí mucho", escribió el "Zurdo" Darraidou en redes sociales.



"Me llevo grandes recuerdos, viajes, concentraciones, torneos, etc. Especialmente a mis amigos, mis viejos y mis hermanos que me acompañaron en este camino. Párrafo aparte a Clari y Pedro y a mi compañera Lucre que durante 18 años siguió mi vida de gitano, en las buenas y en las malas", agradeció.



Darraidou jugó el Mundial de Argentina 2002 (en el que el seleccionado fue sexto), los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 (quinto puesto) y regresó a la Selección convocado por Julio Velasco en 2014 para el Mundial de Polonia (11o.).



El ahora exjugador, que el 24 de noviembre cumplirá 40 años, surgió del Club Italiano de Caballito y pasó por muchos clubes en la Liga Argentina (Bolívar, UnTref y Ciudad, entre otros) y en el exterior jugó en equipos de Grecia, Turquía, Brasil, España e Italia.



"Creo que me voy vacío. Bajo este contexto ya no tenia más nada para dar. En estos años fui un privilegiado de hacer lo que me apasiona por tanto tiempo y sé que no es poco. Gracias por todo", concluyó Darraidou, quien forma parte de la Asociación de Jugadores (JUAVA).



A raíz de la pandemia de coronavirus, la Liga Argentina de vóleibol se suspendió en marzo antes de que finalizara la temporada 2019/20 y retomará su actividad en diciembre con la Copa Argentina, con los siete equipos que pudieron anotarse en la Liga 2020/21.

