Ante un alza en la demanda Tras varias jornadas en baja, el dólar blue subió $ 13 y operó a $ 162

Tras una seguidilla de jornadas de calma, el dólar blue se disparó este miércoles $13, a $162, en el microcentro porteño, ante una persistente demanda y una limitada oferta de divisas.

El billete en el mercado paralelo había caído el día anterior hasta los $149, con lo que había acumulado una merma de $46 desde el récord anotado el 23 de octubre último, cuando alcanzó los $195 en medio de una fuerte tensión cambiaria.

Este miércoles, con una acotada oferta, retomó la tendencia alcista y la brecha con el tipo de cambio mayorista se agrandó. Tras los últimos movimientos, la brecha con el dólar mayorista, que había llegado a 150% en octubre y bajó el martes a 88%, ahora se ubica en 103,7%.

En la city trascendió que en las últimas horas dejaron de operar las "manos amigas" que en jornadas previas habían fortalecido la corriente vendedora.

En el segmento mayorista, la divisa sumó seis centavos y se ubicó en $79,49, en una sesión financiera con pocas transacciones ante un feriado en los Estados Unidos.

Operadores destacaron que el Banco Central volvió a ser la principal fuente de oferta de divisas en el sector en el que operan entidades financieras y empresas. Señalaron que la autoridad monetaria terminó con un balance diario negativo en su intervención en torno a los u$s 42 millones.

El día anterior había vendido u$s 25 millones, mientras que en el inicio de semana había logrado un saldo positivo de u$s 113 millones. Este miércoles, el volumen negociado en el segmento de contado fue de tan sólo u$s 137,280 millones.

La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, fue ofrecida a $78,934 para la punta compradora y a $85,042 para la vendedora. Con esos valores, sumados el recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" quedó en $140,31.