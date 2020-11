https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.11.2020

18:51

Cayó el valor de los cereales La soja continúa su carrera alcista y supera en Chicago los US$ 420 por tonelada

La soja continuó con su tendencia alcista en el mercado de Chicago con una suba en torno a los US$ 2 tras el fuerte salto en la jornada previa y sigue firme en precios máximos de hace más de cuatro años, mientras que los valores de los cereales cayeron debido a una toma de ganancias.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió 0,43% (US$ 1,84) hasta los US$ 420,07 la tonelada, a la vez que el de enero lo hizo por 0,56% (US$ 2,39) para concluir la jornada a US$ 423,47 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la "robusta demanda" del commodity y un recorte en su oferta, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCRA).

Ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) reportó en su informe mensual de oferta y demanda mundial de granos una baja en la estimación de producción y en el volumen de los stocks finales de dicho país, lo que significó un salto en la cotización de la oleaginosa de más de US$ 12.

Asimismo, las preocupaciones sobre los pronósticos de clima seco en los meses venideros para Argentina y Brasil ejercieron presión sobre los precios.

El aceite acompañó la tendencia alcista con una mejora de 2,96% (US$ 23,59) hasta los US$ 818,56 la tonelada, mientras que la harina cayó 0,53% (US$ 2,31) para ubicarse en US$ 432,87 la tonelada.

Por su parte, el maíz retrocedió 1,35% (US$ 2,26) y se ubicó en US$ 164,26 la tonelada, por toma de ganancias tras la suba de más de US$ 6 que se produjo ayer que ubicó al cereal en precios máximos de hace más de un año.

Por último, el trigo bajó 1,72% (US$ 3,86) y concluyó la sesión a US$ 219,73 la tonelada, también por tomas de ganancia.

Con información de Telam