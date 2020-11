https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.11.2020 - Última actualización - 20:08

20:07

Se mantuvo el trigo y cayó el maíz El precio de la soja subió $ 200 y se negoció a $ 27.355 la tonelada en Rosario

El precio de la soja disponible volvió a subir en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró a $ 27.355 por tonelada, mientras que el trigo se mantuvo en los US$ 215 y el maíz contractual cayó US$ 3 hasta los US$ 192.

Por la soja con entrega inmediata la oferta fue de $ 27.355 por tonelada entre las fábricas, unos $ 200 por encima del precio de ayer; mientras el valor en dólares fue de US$ 345.

A su vez, se ofrecieron US$ 340 por tonelada para entrega en el mes de diciembre, con en enero en US$ 330 y febrero alcanzando los US$ 315.

En cuanto al segmento de campaña 2020/21, la oferta generalizada para entrega en el mes de abril se mantuvo en US$ 290 y un comprador no tradicional ofreció US$ 295 para la entrega entre abril y mayo.

La oferta por trigo con entrega inmediata se mantuvo en los US$ 215 y para entrega en diciembre se ofrecieron de forma abierta US$ 216 por tonelada, con la entrega en enero en US$ 217 y febrero mejorando hasta los US$ 220/t, con marzo en US$ 222.

En tanto, por maíz con entrega contractual se ofrecieron US$ 192 por tonelada, US$ 3 por debajo del día de ayer.

En cuanto al maíz de campaña 2020/21, la oferta para entrega en el mes de marzo cayó US$ 5 hasta los US$ 180, oferta que se mantenía para abril; además, para entrega en el mes de junio se ofrecieron US$ 168, US$ 2 por debajo de ayer; con julio cayendo US$ 5 hasta los US$ 160.

En el mercado de girasol, destacó una mejora en la oferta por la oleaginosa con entrega inmediata, ofreciéndose US$ 340 de forma generalizada, US$ 10 por encima de la jornada previa.

Por último, la oferta por cebada forrajera con descarga se mantuvo en los US$ 160.

Con información de Telam