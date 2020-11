Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 11.11.2020

Imposible comunicarse

HÉCTOR ALARCÓN

"Quiero invitar a que traten de comunicarse con los teléfonos de la Defensoría del Pueblo, o con Rentas de la provincia, o con el Registro Civil o Anses, las tres primeras reparticiones provinciales, la cuarta nacional. No atienden al público; dicen que hay que llamar por teléfono para pedir turno y/o indicar el problema que uno tiene, en el caso de la Defensoría. Eso sí: llega fin de mes y cobran religiosamente sus sueldos".

****

Cuidar Chaco Chico

UN LECTOR

"Al presidente comunal de Monte Vera: vi en el noticiero local la entrevista que le hicieron sobre esa playa de Chaco Chico, usurpada, a donde ingresaron autos y camionetas en forma clandestina, y que no respetaban ninguna norma ni protocolos. Usted sabrá que hay un decreto provincial y otro nacional, y si le preocupa tanto el turismo en un futuro, sabrá que esa playa preciosa que tienen se convertirá en un chiquero. Si usted se siente desbordado, sabe muy bien que tiene al gobernador, a la Policía de Santa Fe, a Gendarmería, para abordar esta problemática. Si usted pretende cuidar la comuna a su cargo, debe tomar medidas y prevenciones y hacer una denuncia penal, o bien con todo el material que le puede facilitar el medio que lo ha entrevistado, para que actúe de oficio un fiscal o un juez, para que tomen intervención. Porque es un delito lo que han cometido. Fíjese lo que sucedió en Mercedes y cómo actuaron. Con urgencia, tienen que cerrar la zona y hacer un registro con las autoridades correspondientes, para que se solucione con prontitud. Si no, va a ser como Playa Norte, que desapareció, una playa hermosa, por abuso, falta de control, etc., etc. No hay que hablar sino ejecutar las decisiones correspondientes. Tiene una batería de herramientas para poder ejecutar y cercar los lugares posibles de ingreso. Es muy fácil".

****

Control anti motochorros

SILVIA DE SANTO TOMÉ

"Yo le diría al señor gobernador, con todo el respeto que me merece, que se le ordene como obligación a la policía de no permitirse que en una moto vayan dos hombres; que se permita uno solo. Porque es la manera para que se terminen los asaltos de motochorros, con tiros, etc. Cuando eso sucede, siempre van dos personas. Así manotean carteras, empujan a otros, y así pasan los accidentes también. Espero que lo tome en cuenta".

****

Tardanza inexplicable

MARÍA INÉS

"Es indignante lo que pasa en el Registro Civil de la ciudad de Santa Fe. Para copias de partidas tardan más de 20 días. Solo deben tocar una tecla de computadora; está todo escaneado. Falleció mi esposo, necesito partidas y no me contestan y estamos viviendo situaciones extremas... Directamente no quieren trabajar. ¡Qué falta de empatía y solidaridad con los que sí trabajan (salud, supermercados, prensa, etc...)! ¡Autoridades provinciales actúen! Gracias a El Litoral por su ayuda en la publicación, para ver si se movilizan".

****

Respetar el aislamiento

UN LECTOR

"En momentos en que todo el país y especialmente nuestra provincia están en el pico máximo de contagios de coronavirus, ni el intendente, ni el gobernador, ni el presidente, deciden hacer lo que hay que hacer: cerrar el país. Nos guste o no. A mí, por supuesto, como a nadie, me agrada. Pero estamos en medio de una farsa. Estuvimos encerrados cuando había un solo caso y ahora que tenemos de a miles, todo se abre, se habilita el turismo, los vuelos de cabotaje, los viajes en líneas de media y larga distancia. Desde la gobernación se decide una absurda normativa que no se puede hacer cumplir. El intendente dice que no se puede volver atrás. El presidente dice: cuídense (y háganlo porque nosotros no vamos a hacer nada, tendría que agregar). Realmente una vergüenza. A fin de año vamos a estar estallando de casos. Repito, tendríamos que volver a fase 1 ó 2".