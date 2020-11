Biden designó a Ronald A. Klain como próximo jefe de Gabinete de la Casa Blanca

El presidente electo de Estados Unidos designó este miércoles como el futuro jefe de Gabinete de la Casa Blanca a Ronald A. Klain, quien lo asistió entre 2009 y 2011, cuando era vicepresidente de Barack Obama.

"La profunda y variada experiencia y capacidad de Ron Klain para trabajar con personas de todo el espectro político es precisamente lo que necesito en un jefe de gabinete de la Casa Blanca mientras enfrentamos este momento de crisis y volvemos a unir a nuestro país", publicó Biden en su cuenta de Twitter.

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf

"Me siento honrado por la confianza del presidente electo y lo daré todo para liderar un equipo talentoso y diverso en una WH de Biden-Harris", fue la respuesta del funcionario designado, a través de la misma red social.

I’ve seen so many kind wishes tonight on this website. Thank you - and I’m sorry I can’t reply to each of you.



I’m honored by the President-elect’s confidence and will give my all to lead a talented and diverse team in a Biden-Harris WH.