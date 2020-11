https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 10:04

10:01

Organización que lucha por la legalización de la planta para fines de salud Mamá Cultiva celebró que se "haya escuchado el pedido de la sociedad"

La presidenta de Mamá Cultiva, Valeria Salech, sostuvo este jueves por la mañana que la nueva reglamentación de la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados, que permite el autocultivo, "es la que esperábamos en marzo de 2017” y celebró que, “en un contexto como éste, el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad”.

“Es la reglamentación que esperábamos en marzo de 2017. No podemos más que celebrar que en un contexto como éste el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana no sólo no es un flagelo sino que puede ser una solución para muchos problemas socioeconómicos”, indicó Salech en diálogo con Télam.

En este sentido, la fundadora de la organización que lucha por la legalización de la planta para fines de salud, indicó que “la reglamentación viene a reconocer también un trabajo porque no solamente se le va a permitir el cultivo a los individuos sino también a las organizaciones sociales”.

“El Gobierno entendió que el cambio se viene dando de abajo para arriba porque la reglamentación tiene una mirada regional, además también prioriza la producción pública”, sostuvo.

En este sentido, agregó: “Todavía queda conocer cuáles son las condiciones de acceso a ese registro, qué se nos va a pedir, pero estamos muy contentas porque sienta las bases para comenzar a trabajar una regulación del uso del cannabis en todas sus variantes, como producción y comercialización”.

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 883/2020 que establece una nueva reglamentación para la ley de uso medicinal de cannabis que "facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos", busca asegurar "el acceso a las terapias de forma segura e informada para todos los usuarios y usuarias".

Además, "se autoriza, previa inscripción en el nuevo Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) el acceso al aceite de cannabis a través del autocultivo, el cultivo solidario o bien a través de la utilización de especialidades medicinales, en los casos en que exista indicación médica".

Fuentes oficiales indicaron que este decreto reglamentario, firmado por el presidente Alberto Fernández, deroga y reemplaza la reglamentación dispuesta en 2017.

Con información de Télam.