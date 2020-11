Marengo apuntó contra sus compañeros de MasterChef, y aseguró que algunos "tienen coronita"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 12.11.2020 - Última actualización - 10:14

10:08

La participante del reality culinario de Telefe aseguró que algunos de sus compañeros "tienen coronita". Todos los detalles y quiénes son.

Tras consagrarse finalista de MasterChef Chile, Roció Marengo reveló sentirse “presionada” en la edición argentina, pero se mostró entusiasmada por los desafíos que le tocan. Sin embargo, apuntó contra sus compañeros de MasterChef Celebrity Argentina al asegurar que hay participantes que “tienen coronita”.

En diálogo con la Radio de la Ciudad, la artista contó: "Leti Siciliani cocina sin ganas, y no sé hasta cuándo la bancarán, la motivan a hacer las cosas- Pero cuando un chico hace todo sin ganas en el colegio, llega un momento que alguien le dice ‘nene, anda a otro colegio’".

Sin pelos en la lengua, la actriz también habló de Federico Bal, ganador de unas de las medallas de la emisión del miércoles del reality de cocina de Telefe. "A Fede Bal también lo cuidan un montón. Tuvo comentarios desafortunados con Dolli (Irigoyen) y no se dijo nada. Yo a Dolli la amo, me parece que faltarle el respeto a ella es grave y lo que le dijo era lógico, como cuando en el colegio te apoyabas en la pared y te retaban diciéndote ‘la pared no se va a caer’", aseguró.

Marengo habló también de Vicky Xipolitakis, una de las que más genera repercusión en el público y cuyo desempeño dentro del reality se ha puesto en duda en más de una ocasión: "Yo no me crucé mucho con Vicky en la cocina, el jurado elige lo que le gusta o no. Lo que sí sé es que el jurado tiene sus favoritos. Ojo, digo todo esto teniendo en cuenta que es un juego, y cada uno puede jugarlo como quiere. En la competencia puedo ayudar a Leti, ella me puede ayudar a mí", dijo Rocío en la entrevista radial para el ciclo Por si las Moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

La actriz, de 40 años de edad, llegó a la final de MasterChef Celebrity Chile, y aunque no gano, se convirtió en la gran revelación de aquel certamen gastronómico. "El haber llegado a la final de Chile a mí me lo nombran mil veces y me exigen un montón. Es mucha la presión, a veces me gastan en Twitter porque lloro, pero es agotador y por momentos no doy más", sostuvo.

Por otro lado, Rocío Marengo destacó a los participantes con los que mejor se lleva, mencionó al Turco García, y puntualizó que apoya mucho a Claudia Villafañe. "Al principio por ahí me dejaba llevar por lo que veía en los medios y pensaba ‘con qué me voy a encontrar’, pero es un sol, sencilla, buena. Y Analía (Franchín) es una loca hermosa", declaró.

"La competencia arrancó un poco individualista, pero ahora si no te banca algún amigo o amiga, algún compañero, estás al horno, porque siempre de una u otra forma necesitas ayuda. A mí me costó porque no tenía amigos o amigas de siempre ahí, y tuve que ir armando algo ahí", remarcó la participante de MasterChef Celebrity Argentina.

"El programa está bueno porque te deja un aprendizaje que te queda para siempre. Es una competencia, pero no es para reventar compañeros, es mejorar uno y ser mejor que lo que hace el resto", destacó la mediática.

Rocío Marengo no duda en mostrar su personalidad en el programa conducido por Santiago del Moro y en cualquier momento, tal como pasó días atrás cuando tuvo un cruce con Sofía Pachano,